アメリカン大のピーター・カズニック教授【ワシントン共同】米アメリカン大のピーター・カズニック教授（歴史学）は18日、トランプ政権が新たに公開したケネディ大統領暗殺に関する機密文書の初期分析として「決定的な内容は見当たらない」と共同通信の取材に答えた。「元海兵隊員オズワルドの単独犯行を証明するものも、共犯者の存在を示すものも、見つかる可能性は極めて低い」と述べた。カズニック氏は「問題は誰がケネデ