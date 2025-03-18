記事のポイントロレアルは、ニュージャージーに1.6億ドルを投資し、研究とイノベーションを強化した。肌色や髪質の多様性に対応する製品開発を加速し、Z世代の需要に応えている。バイオテクノロジーや美容機器の開発に注力し、業界の技術革新を牽引している。ロレアルグループ（L’Oréal Groupe）の年間売上高約440億ドル（約6兆4748億円）のうち、4分の1を米国市場のみが占めている。ロレアルは、この市場の消費者に向けてさ