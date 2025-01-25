米大リーグ、レッドソックスからＦＡとなり、ソフトバンクと４年総額１０億円超の大型契約を結んだ上沢直之投手（３０）が２５日、福岡県筑後市のＨＡＷＫＳベースボールパーク筑後で自主トレを公開した。報道陣から新庄監督のゲキについて問われた右腕は「僕自身やることは変わらない。自分の野球をやるだけ。野球で頑張りたい」と力を込めた。移籍決定後、日本ハムの新庄監督が「もう１年ウチでやってから移籍して欲しかった