米国野球殿堂は21日（日本時間22日）、今年の殿堂入りメンバーを発表し、今月16日に日本でも殿堂入りを果たしたイチロー氏（51＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が日本選手初の殿堂入りを果たした。アジア選手初の偉業に、巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏も祝福した。「アメリカでの野球殿堂入り心より祝福致します。日本の野球にとりましても歴史的な日になったと思います。これまでの野球の常識に囚