あのちゃん」こと歌手、タレント・あのが、９日放送のテレビ朝日系夜放送のテレビ朝日あのちゃんねる」に出演。洗濯をすることができず「自分のパンツで体拭いたり」という衝撃の私生活を明かした。番組では「ダメ人間告白〜ズボラでごめんなさい〜」と題してトークを展開。あのは「みんな誰しも、ズボラなところあるじゃないですか。普段そういうところって隠しちゃいがち？言わないじゃん。だから開放しよ？」と呼びかけ