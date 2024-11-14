Meet the Santa（ミート・ザ・サンタ）おりづるタワーは、今年のクリスマスを彩る特別企画として「おかしの家」をテーマにしたイベント『Advent of Sweet Christmas ―おかしで彩るクリスマスまでのカウントダウン―』を実施する。屋上エリアには巨大なフォトブースが設置され、クリスマスならではの写真撮影スポットが誕生。さらに12階おりづる広場では、日ごとにボックスを開けてお菓子を楽しむ「巨大アドベントカレンダー」が登