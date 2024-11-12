2023年は2軍96試合でチーム最多13盗塁日本ハムは12日、阿部和広外野手が本人の申し出により今季限りで現役を引退することを発表した。プロ入り3年間で1軍出場はなかった。阿部は平塚学園高から2021年ドラフト育成4位で日本ハムに入団。身長170cm、65kgと小柄な体格だがガッツあふれるプレーが持ち味で、昨季は2軍で96試合に出場してチーム最多の13盗塁を記録した。今季は44試合で打率.123だった。10月31日に日本野球機構（NP