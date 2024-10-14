アイドルグループ「あまいものつめあわせ」の中川心が13日、Xで"最近気になるアイドル"について発信した。自身の写真を2枚添付し、「最近よく見るこのアイドル気になる、、、」と投稿。中川は最近、ファンが撮影したライブ写真がSNSで「橋本環奈の再来」「奇跡の一枚」などと話題になったアイドルで、今回の投稿にもファンから絶賛の声が相次いでいる。「ちょっとほんと最近目覚しい飛躍で嬉しい限りだよ〜！」「流石に可愛