この先、南の海上で熱帯低気圧や台風が発生し、来週にかけて太平洋側を中心に影響が出るおそれ。来週はじめまでは、体温を超えるような暑さが続く所もあり、大阪で40℃の予想も。近畿や東海を中心に災害級の暑さとなるため、熱中症に厳重な警戒を。7月31日(水)〜8月6日(火)熱中症と南の低気圧に警戒沖縄や九州から関東甲信は、高気圧に覆われて、晴れる日が多いでしょう。北陸や東北も梅雨明けが近いです。ただ、南の海上に低気