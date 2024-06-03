東北のセブンイレブンに、ホイップクリームだけの商品があるのをご存知でしょうか?今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!「岩手葛巻町産牛乳を味わうまっしろホイップ」○ホイップ好きのためのまっしろホイップカップにたっぷり詰まったホイップクリーム、まっしろでふわふわで美味しそうですね。見ているだけでヨダレが出ちゃいそう。岩手県葛巻町産の牛乳