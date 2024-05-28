立憲の本気7月7日に投開票される東京都知事選立憲民主党の参院議員、蓮舫氏が出馬すると表明した。小池百合子都知事が学歴詐称疑惑に揺れ、4月の東京15区補選では乙武洋匡氏を擁立して惨敗を喫しただけに、立憲が「いまが好機」と満を持して蓮舫氏を担いだ形だが、実はその候補者選定の過程では意外な人物の名前も挙がっていた。「『裏金議員』『政治とカネ』の自民党政治の延命に手を貸す小池都政をリセットしてほしい。その先