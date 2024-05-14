連休中に行われたボクシング世界スーパーバンタム級4団体王者・井上尚弥VSルイス・ネリの世界戦（「LiveBoxing8」=東京ドーム）。井上は、プロ初となるダウンを喫したが、6回にTKO勝ち。まさにモンスター級の強さを見せつけたが、約4万人の観客の前に現れたラウンドガールも最強だった。雪平莉左（29）、新唯（26）、天野レナ（26）、黒木麗奈（23）の4人がブルーのミニの衣装で、リングウオークを披露。激闘に花を添えた。冨