Image: THANKO ヒトを冷やすなら空冷より水冷だ。温暖化のせいなのか、ここ数年はどこも夏の暑さが厳しいですよね。今年も猛暑が予想されていると言われています。屋外で作業をする人は、かなり気を付けないと命に関わります。熱中症を避けるため、少しでも身体を冷やしておくのがベターです。-10℃でヒエヒエにサンコーの「全身水冷スーツ」は、上半身だけでなく太モモ部分も冷水が循環し、