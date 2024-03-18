米ニューヨーク州の住宅で、ペットとして飼育していたワニが違法飼育と判断されて押収された/New York Department of Environmental Conservation（ＣＮＮ）米ニューヨーク州北部の住宅で男性がペットとして飼育していたワニが、違法飼育と判断されて当局に押収された。州環境保全局のフェイスブックによると、環境保全警察が１３日、同州北西部ハンバーグの住宅から、体長約３．３メートル、体重約３４０キロのワニを押収した。押