アニメ『ドラゴンボールZ』のストーリーさながらに、強くなりたい男性向けのトレーニングキャンプがバリにあります。秘密結社でもないようですが、一体どんな場所なのでしょうか？ ↑精神と時の部屋っぽい場所 バリ北部の山の中にぽつんと設けられた小さな建物。ここは、「バリ・タイムチャンバー」と名付けられた施設です。公式YouTubeの動画では、こんなふうに紹介されています。 「豊か過ぎる時代に、なぜ男性で
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「逃げ恥」脚本家の苦言に賛同
- 2. すし店騒動 当事者語る新事実
- 3. 長渕剛のインスタのコメ欄大荒れ
- 4. 性加害疑惑の伊東純也 離脱へ
- 5. ミス日本と不倫報道 医師が釈明
- 6. ラブホが原因で破局 女性の未練
- 7. 伊東純也の疑惑 クラブが声明
- 8. 南海電鉄関係者は入店禁止 話題
- 9. 「サイゼリヤ」食べ放題が話題
- 10. 松本不在の番組「Mはどこに」
- 1. 「サイゼリヤ」食べ放題が話題
- 2. 鳥取の病院 救命士にパワハラ
- 3. 手配犯を逮捕 鳴り響いた閃光弾
- 4. 乗客ひかれ死亡 降車後に転倒
- 5. セクシー田中さん 連載打ち切り
- 6. 佳子さまがお下がり愛用する訳
- 7. 14歳でアテンド…異常な時代告白
- 8. 2025年の祝日 土日祝日は120日に
- 9. 東京のコロナ感染者 増加が続く
- 10. 桐島効果? 重要指名手配犯を逮捕
- 1. 宝塚急死 遺族が歌劇団側と面談
- 2. 安倍派が政治活動停止を決定…幹部は進…
- 3. モリカケ追求 野党批判は妥当か
- 4. 「戦争に便乗」した改憲論に疑問
- 5. 第2の人生は出家、選ぶ人増加か
- 6. 森永卓郎氏 治療費1カ月300万超
- 7. 能登地震、支援金の追加検討＝最大６０…
- 8. 前原新党、政治改革へ独自案発表 不正…
- 9. 政府、被災世帯に最大600万円 生活再…
- 10. 安倍派、相次ぐ収支報告書訂正 柴山昌…
- 1. 人気歌手 30人に性加害で去勢へ
- 2. 機内で自慰行為? 米医師が無罪に
- 3. 身の毛よだつ米少女18年監禁事件
- 4. 27歳の米若手女優が「脱毛症」を告白 …
- 5. 円表記に韓国「ここまでする?」
- 6. 4億円超の財産 犬猫が相続へ
- 7. 強い男目指すバリの「秘密施設」
- 8. 「切腹を」露からぞっとする警告
- 9. サメが米10歳を襲撃 水真っ赤に
- 10. 「すぐに返す」銀行員に現金要求
- 1. 「iPhone 15 Pro」にがっかり。顧客満…
- 2. 枕元でスマホ充電NG? 指摘の理由
- 3. 新NISAとiDeCo どちら優先が得?
- 4. 60歳退職で老後破産? 男性の後悔
- 5. 花王ヘルシア事業をキリンに譲渡
- 6. 「年金は崩壊しない」驚きの事実
- 7. 宿題やる意味 子ども納得の回答
- 8. 餃子の王将、2月1日から「野菜煮込みラ…
- 9. 昨年売上伸びた&落ちた商品TOP30
- 10. 後発NIKE 「ひとり勝ち」した訳
- 1. Anker製品がAmazonで最大40%オフ
- 2. マリオvsドンキー Switchで復活
- 3. Amazon マッサージガンが42%オフ
- 4. Apple Vision Proに衝撃的事実か
- 5. YouTube楽しむおすすめの裏ワザ
- 6. AirPodsも Apple製品最大35%OFF
- 7. Switch後継機 24年後半に登場か
- 8. ユニバーサルミュージックがTikTokとの…
- 9. 「Xperia Ace III」がトップ10入り 今…
- 10. ラスタバナナ、iPhone15対応「超高透明…
- 1. 性加害疑惑の伊東純也 離脱へ
- 2. 伊東純也の疑惑 クラブが声明
- 3. 伊東純也側 性加害ないと告訴状
- 4. 闘莉王氏 ＧＫ鈴木の「３つのミス」に…
- 5. 伊東純也に性加害疑惑 女性告発
- 6. 伊東純也が代表離脱…スタッド・ランス…
- 7. 久保に「やっとか」発言した人物
- 8. 渋野日向子 またコーチを変えた?
- 9. アジア杯 日本で放送しない理由
- 10. 伊東の醜聞が波紋 森保Jに懸念
- 1. 「逃げ恥」脚本家の苦言に賛同
- 2. すし店騒動 当事者語る新事実
- 3. 長渕剛のインスタのコメ欄大荒れ
- 4. ミス日本と不倫報道 医師が釈明
- 5. 松本不在の番組「Mはどこに」
- 6. 西川のりお 能登地震後の違和感
- 7. 原田龍二 心霊にハマり家族増加
- 8. 岡副麻希 3カ月歯磨きできず
- 9. 「加工おばけ…」元NGT48の“怖すぎる…
- 10. KinKi Kids 長年の不仲説の真相
- 1. 整形に2000万円課金 女性の後悔
- 2. 3COINSは「防災グッズ」も優秀
- 3. ＜不思議な話＞夫の不倫発覚後、【実家…
- 4. 結婚式ドレス 危うくマナー違反
- 5. 「事故死の夢見た」電話後にゾッ
- 6. 「腸内のカビ」が増える生活習慣
- 7. リフォーム中 夫の裏切りに怒り
- 8. 離婚するから待って 3年後地獄
- 9. 同窓会が一転「集団不倫」に転落
- 10. 「この人無理…」夫の行動にあ然