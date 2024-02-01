アニメ『ドラゴンボールZ』のストーリーさながらに、強くなりたい男性向けのトレーニングキャンプがバリにあります。秘密結社でもないようですが、一体どんな場所なのでしょうか？ ↑精神と時の部屋っぽい場所 バリ北部の山の中にぽつんと設けられた小さな建物。ここは、「バリ・タイムチャンバー」と名付けられた施設です。公式YouTubeの動画では、こんなふうに紹介されています。 「豊か過ぎる時代に、なぜ男性で