KDDIは11日、西日本エリアで携帯電話サービスが利用できない、または利用しづらい状況が発生していると発表した。影響しているエリアは、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県。午前7時18分から、音
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 青森山田の同点弾 批判の声殺到
- 2. AI発達で日本が危険に 英が警告
- 3. 「散歩の邪魔」で車を燃やしたか
- 4. 多子世帯の大学授業料を無償化へ
- 5. 超有名バンド 半世紀の活動に幕
- 6. 見覚えのあるPCを持つ男が…逮捕
- 7. 平野レミ 長男嫁の女優を知らず
- 8. ポスト岸田 急浮上した無名議員
- 9. 『ヒロアカ』第7期、2024年春に放送開…
- 10. 日本一寝るのが遅い県 全国1位は
- 1. 「散歩の邪魔」で車を燃やしたか
- 2. 見覚えのあるPCを持つ男が…逮捕
- 3. ポスト岸田 急浮上した無名議員
- 4. 逮捕の自衛官「誰でもよかった」
- 5. 菅直人元首相の「ダブスタ」指摘
- 6. 弁当頼めない…暴力団幹部が嘆き
- 7. 中国人急増? 日本の都市の名前
- 8. ダム案不可能に 川勝知事の暴挙
- 9. 世耕氏 過去の投稿発掘され窮地
- 10. 田中真紀子氏、会見で裏収入暴露
- 1. 多子世帯の大学授業料を無償化へ
- 2. 橋本聖子氏にもキックバックか
- 3. ウラ金疑惑 3つの「異常事態」
- 4. 安倍派閣僚ら交代 週内にも実施
- 5. 世田谷で摘発 違法風俗店の実態
- 6. 裏金疑惑 高木・西村氏も更迭か
- 7. 音信不通の夫 残酷仕打ちに驚き
- 8. 西村経産相が辞任否定 裏金疑惑
- 9. 眞子さま「釈明会見」必要論浮上
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. AI発達で日本が危険に 英が警告
- 2. 超有名バンド 半世紀の活動に幕
- 3. 「水の都」運河が緑色に染まる
- 4. オスプレイ 製造過程で不正か
- 5. 氷を焼いて食す 中国屋台が話題
- 6. 一夜で被害…年7万人死亡の薬 米
- 7. 糖尿病女性 平手打ち療法で死亡
- 8. 日本の吹奏楽部 台湾客8万人魅了
- 9. ウ軍発表「24時間で100回空爆」
- 10. 仏で子への性虐待? 80人以上逮捕
- 1. 「60代でユニクロ愛用」落とし穴
- 2. 品川4:35発の熱海行 乗ってみた
- 3. 絶対解けない某私大の世界史問題
- 4. 「行先は当日告知」驚愕のきっぷ
- 5. ゴジラに登場「幻の国産バイク」
- 6. リノベ代込4500万 引越後の悲劇
- 7. 天板にムーミン VAIOのノートPC
- 8. 院卒で借金1000万円フリーターに
- 9. 新宿24時過ぎでもOK 家賃安い駅
- 10. 「大学無償化」日本で無反応な訳
- 1. ファミレスの猫ロボ ガチャに
- 2. 社長を最も輩出した大学 1位は
- 3. スマートフォンのバッテリー寿命を節約…
- 4. ふるさと納税のトレンド予測発表
- 5. 無印良品の「着る毛布」は確実に寝過ご…
- 6. どこでも何気なく録音可能。多機能カー…
- 7. au PAYアプリ障害 支払いできず
- 8. 高速料金 ETCを使った割引の裏技
- 9. 「日本不動産クラウドファンディング協…
- 10. キユーピーと安川電機が難易度が高い「…
- 1. 青森山田の同点弾 批判の声殺到
- 2. 大谷ド軍移籍の理由 日本配慮か
- 3. 大谷移籍は悪夢 米記者が嘆く訳
- 4. 大谷ドジャースへ 10年1014億円
- 5. トラウト放出? 大谷移籍で過熱か
- 6. 大谷移籍先は実質中日? SNS話題
- 7. 大谷移籍 通訳の去就に心配の声
- 8. 大谷「保険」なしの超異例契約か
- 9. 大谷が挑む「大偉業」最大の強敵
- 10. 米記者 大谷は甘やかされてきた
- 1. 平野レミ 長男嫁の女優を知らず
- 2. 『ヒロアカ』第7期、2024年春に放送開…
- 3. ウイカ、大尊敬するMCを実名告白
- 4. 必要ない? ぼる塾4人体制に賛否
- 5. 「鬼滅」柱稽古編 来年春に放送
- 6. 本田真凜 穴あきワンピに批判も
- 7. 神田正輝 番組休演の異常事態?
- 8. さんま 島崎さん死去に疑惑暴露
- 9. フワ、大失態し激怒された芸人
- 10. 妊娠中DV 事実婚解消の女性告白
- 1. 妹から仕返し すべて失った35歳
- 2. ノンスタ石田 一時うつ病を発症
- 3. 合計2531kcal ローソン100の新作
- 4. 夫からまさかのXmasプレゼント
- 5. 希良梨 がん再発で子宮摘出も
- 6. モラハラ夫が改心 義両親の対応
- 7. 友達に紹介してくれない彼の本音
- 8. 完全に義母の味方「離婚を決断」
- 9. 元カノとの別れ 後悔した瞬間
- 10. 機嫌急変 2歳のイヤイヤ期に疲弊