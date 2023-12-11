KDDIは11日、西日本エリアで携帯電話サービスが利用できない、または利用しづらい状況が発生していると発表した。影響しているエリアは、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県。午前7時18分から、音