脳科学者の茂木健一郎氏（60）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、「天才」の定義について語った。これは、茂木氏が8日に自身のツイッターで、医師&弁護士&公認会計士のいわゆる三大難関国家試験すべてに合格した、東京大学医学部出身のタレントでユーチューバー・河野玄斗を「天才」と称することについて「この方個人には温かい応援する気持ちしかないですが、単なる資格試験合格を天才とか言うメディアの軽薄