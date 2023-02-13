東京・世田谷区の住宅街で、工事中の建物が倒壊した。13日午後5時15分現在の倒壊現場の様子。建物の壁とみられる部分が崩れ、黄色の工事用車両が下敷きになっている。午後4時過ぎ、世田谷区成城の住宅街で、「工事中の建物が倒壊した」と目撃者から通報があった。これまでのところ、けが人などは確認されていないという。警視庁などが、建物が倒壊した原因を調べている。