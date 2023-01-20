中国の旧正月「春節」が 22 日に迫り、移動が始まっています。中国のハワイと呼ばれる海南島では予約が殺到、長時間の渋滞も起きています。ゼロコロナ政策の反動から、楽しむことを優先する傾向が強いとみられます。日本への影響はどうなるのでしょうか？◇◇◇■感染者の累計「9 億人」も大移動有働由美子キャスター「新型コロナウイルスの死者がこの 1 か月で 6 万人、感染者の累計が 9 億人という推計も出ている中国は、22 日