バイデン米大統領がホワイトハウスで銃規制の強化を訴えた/Yuri Gripas/ABACA Press/Reuters（ＣＮＮ）バイデン米大統領は２日、アサルトウェポン（突撃銃）の禁止や身元調査に関する法律の厳格化、最低購入年齢の引き上げを含むより厳格な銃規制法の制定を熱のこもった調子で訴えた。米国ではこのところ銃乱射事件が相次ぎ、防止策についての新たな議論が連邦議会で始まっている。演説が行われたホワイトハウスのクロスホールでは
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