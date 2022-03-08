https://twitter.com/STONE_anime_off/status/1500667553416286208人気漫画「Dr.STONE」（原作・稲垣理一郎、作画・Boichi）が、ついに最終回を迎えた。アニメ公式Twitterが祝福のメッセージを寄せているほか、“Dr.STONEロス”に陥るファンも続出している。【動画】アニメ「Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ」第1期「Dr.STONE」は、謎の現象により全人類が一瞬で石化した世界を舞台に、石化から目覚めた科学少年・千空と仲間たちが、ゼロから