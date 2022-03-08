チロルチョコは3月14日から、仙台銘菓「喜久福」とコラボした新商品「チロルチョコ＜喜久福抹茶生もち大福＞」を全国で発売する。価格は45円（税込み参考価格）。「喜久福」は、仙台の「お茶の井ヶ田 喜久水庵」が販売している、仙台土産としても大人気の和スイーツ。中でも「抹茶」は一番人気の看板商品で、井ヶ田自慢の風味豊かな「抹茶生クリーム」が大きな特徴だ。今回の新商品は、もち風味チョコで小豆風味ペーストと生もちを