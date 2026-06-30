エルモやクッキーモンスターの歌が日本のストリーミングに復活　1,200曲超・グラミー賞受賞作品を含む「セサミストリート」音楽カタログを配信開始

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、ユニバーサル ミュージック）のパートナーシップビジネス部門VMGは、セサミワークショップとの日本国内における独占配信契約に基づき、50年以上にわたり世界中で愛され続けている「セサミストリート」の音楽カタログについて、2026年6月30日（火）より国内主要音楽配信サービスでの配信を開始します。

今回の配信により、これまで日本国内のデジタル音楽サービスでは聴くことができなかった「セサミストリート」関連音源が、音楽配信サービスで楽しめるようになります。

「セサミストリート」は、1969年に米国で放送を開始し、現在では190以上の国と地域で親しまれている子ども向け教育番組です。日本でもNHK Eテレ内で関連コーナーが放送されるなど、現在も子どもたちに親しまれています。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといったキャラクターたちが登場し、言葉や数を学ぶ楽しさに加え、友情、思いやり、インクルージョンの大切さを伝えてきました。

配信されるのは、人気キャラクターたちによる楽曲や、ビリー・ジョエル、セリーヌ・ディオン、リトル・リチャード、レイ・チャールズ、スティーヴィー・ワンダーら世界的アーティストとの共演曲など、1,200曲を超える音楽カタログです。グラミー賞受賞作品を含む数々の楽曲で構成されています。

子ども向け教育番組として親しまれている一方で、かつてテレビや映像作品を通じて「セサミストリート」に親しんだ世代にとっては、懐かしさを感じさせる音楽でもあります。今回の配信により、幅広い世代の皆様がその音楽に触れられる機会が広がります。

セサミワークショップ

バイスプレジデント・日本代表 長岡 学

「セサミストリートは50年以上にわたり、音楽の力を通じて、世界中の子どもたちや家族に笑顔と学び、そしてつながりを届けてきました。このたびユニバーサルミュージック合同会社のパートナーシップ・ビジネス部門であるVMGとともに、長年愛されてきた私たちの象徴的な楽曲ライブラリを、日本の皆様にお届けできるようになることを大変嬉しく思います。年齢を問わず、より多くの皆様に、私たちのキャラクターとつながり、日々の暮らしの中で我々の音楽を楽しんでいただける、そうした新しい体験を創造しながら、日本での活動を、誰もが親しめる、楽しいかたちで広げてまいります。」

ユニバーサル ミュージック合同会社

上席執行役員 玉木 一郎

「世界中で長年親しまれてきた『セサミストリート』の音楽を、日本のリスナーの皆さまに改めてお届けできることを大変嬉しく思います。エルモやクッキーモンスター、ビッグバードたちの歌は、子どもたちにとって楽しく学べる音楽であると同時に、かつて番組に親しんだ親世代にとっても懐かしい記憶を呼び起こすものです。多くのグローバルなパートナーを抱えるVMGでの今回の配信を通じて、幅広く日本の皆様に『セサミストリート』の音楽に触れていただける機会となることを期待しています。」

セサミストリートとは

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

セサミワークショップとは

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の３つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、190以上の国や地域で良質な教育を届けています。

配信リンク

https://music.lnk.to/SesameStreet

セサミワークショップHP: www.sesameworkshop.org, www.sesamestreetjapan.org

YouTube www.youtube.com/@SesameStreetJapan

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VMGについて https://www.virginmusic.jp/

VMG（Virgin Music Group）は、世界中の主要音楽市場におけるグローバルインフラと地域に根差した専門知識を活かし、独立系音楽企業、アーティスト、レーベル機能や独自IPを保有する企業・団体に向けて、柔軟かつ効率的な総合ソリューションを提供しています。音楽配信ディストリビューションを基盤に、先進的なマーケティングテクノロジー、プロモーション、データ分析を組み合わせ、国内外での展開と成長機会の創出を支援し、アーティスト、クリエイター、IPホルダーの価値最大化と持続的な成長に貢献します。