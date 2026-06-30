未来の購買体験を最新MRデバイスで！

株式会社 積木製作

ミライの暮らし～購買体験2040～

最新のテクノロジーを駆使し、顧客の価値を創造・最大化するクロスイノベーション企業、株式会社積木製作 (本社：東京都墨田区、代表取締役社長：赤崎 信也) は、株式会社JVCケンウッド・デザインが研究・推進する独自研究プロジェクトにおいて技術パートナーとして参画し、最新の空間コンピューティングデバイスを活用した次世代UXのプロトタイプ「ミライの暮らし～購買体験2040～」のシステム開発および実装を担当いたしました。

※本コンテンツは、株式会社JVCケンウッド・デザインが新しいユーザー体験の検証を目的として制作した独自研究（コンセプトモデル）であり、公式なサービス提供や新製品の発表を予定するものではありません。

心が動けば、欲しいが見つかる。ミライの「新しい買い方」を体験。

株式会社JVCケンウッド・デザインが思い描く「ミライの価値観を想像し、個人の感性を自然に反映する新しい購買の形」を、積木製作がXR技術とAIを用いてシステムとして構築しました。日常の発見が納得の選択へと変わる、未来の日常をプロトタイプとして表現しています。



ミライの暮らし～購買体験2040～ プロトタイプ体験紹介映像(https://youtu.be/qVeJQPDBBb8?si=kfZZCfbpUed1ZpSF)

コンテンツ概要

本コンテンツは、空間上にARで投影されたマスコットキャラクターへの気づきをきっかけに、AIアシスタント「セナ」の案内のもと、ユーザーが自然な形で商品を発見・比較・カスタマイズし、最終的に購買に至るまでの一連の未来の購買行動を体感できるコンセプトデモです。

イヤーカフ型ワイヤレスイヤホンを研究開発のユースケース（題材）とし、以下の先端技術を組み合わせて実装しています。

パーソナルAIによる比較検討のお手伝い未来の暮らしのイメージ

■ AIアシスタントによるパーソナライズ提案

ユーザーの趣味・ライフスタイルに合わせた最適な商品の提案や、インフルエンサーのUGC・口コミ情報などが空間上に展開される、未来の購買プロセスを体験できます。

■ 音声対話によるカラーカスタマイズ

「夜明けの空をイメージした色に」など、自然言語での指示だけでイヤホンのカラーをリアルタイムに生成・提案します。スライダーによる微調整機能も実装しています。

■ デバイスのアバター機能を活用したバーチャル試着

耳の形状認識によって、カスタマイズしたイヤホンの3Dモデルをアバターの映像上に正確に配置。まるで鏡のように、自分がイヤホンを着けた姿をリアルタイムで確認できます。

■ MR／VR間のポータル移動

「扉」をくぐることでMR空間とVR空間をシームレスに行き来。ブランドの世界観を体感できる音響試聴室・巨大キャラクターゾーン・サウンドパークといったVR空間を体験できます。

開発の背景

積木製作はこれまでにも、株式会社JVCケンウッド・デザインが推進する「未来の購買体験を可視化する」独自研究プロジェクトにおいて、XR技術を用いた開発支援を継続的に行ってまいりました。今回は、生成AIとXR技術を実装面で掛け合わせることで、消費者一人ひとりの感性に寄り添った次世代UXのプロトタイプ化に協力しています。

積木製作は、本プロジェクトを通じて培った空間コンピューティングおよびAIの実装技術を活かし、今後も幅広い業界における未来のプロトタイプ開発を支援してまいります。

TsumikiCommunityDay2026での展示について

過去の制作実績 :https://tsumikiseisaku.com/result/jvckenwood.html

本次世代UXコンテンツのプロトタイプは、2026年5月27日（水）・28日（木）に積木製作が主催したイベント「TsumikiCommunityDay2026」にてデモ展示を行いました。会場ブースでは、最新の空間コンピューティングデバイスを装着した来場者が、AIアシスタント「セナ」の案内のもと、パーソナライズ提案・音声対話によるカラーカスタマイズ・バーチャル試着・MR/VR間のポータル移動と、一連の未来の購買体験を実際にお試しいただきました。

AIアシスタント「セナ」の案内のもと、未来の購買体験を体感する来場者（左から）豊口馨氏 山本俊輔氏

積木製作は今後も、XR・AI・空間コンピューティング技術を活用した次世代UXコンテンツの実装・開発支援を通じて、企業と生活者をつなぐ新しい価値創造に取り組んでまいります。

関連リンク

▶積木製作 開発実績ページ

未来の購買体験を最新MRデバイス(https://tsumikiseisaku.com/result/jvckenwood-mirai.html)

■ 株式会社積木製作について

「全産業の未来を設計する」をビジョンに掲げる積木製作は、実績が証明するxRソリューションカンパニーです 。「最高品質のVRが現場の意識を変える」をスローガンに、VR/AR/MRを活用した安全教育や技術伝承コンテンツの開発において国内トップクラスの実績を持ちます。最先端の技術と豊富な知見を融合させ、現場の課題解決に直結する没入感の高いXRソリューションを提供しています。

所在地：東京都墨田区江東橋2-14-7 錦糸町サンライズビル9F

設立：2003年9月

URL：https://tsumikiseisaku.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社積木製作

TEL：03-6666-9220

Email：info@tsumikiseisaku.com