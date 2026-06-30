【成田市・7月】物置や納屋に眠る農機具・園芸用品・電動工具をまとめて回収｜成田市 草刈機 処分にも対応、最大1,000円割引｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

成田市は、成田空港を抱えながらも田園や畑が広がり、戸建て・農家住宅が多い千葉県北総エリアの街です。母屋とは別に物置や納屋、農機具小屋を持つお宅も多く、長年使っていない道具がしまい込まれたまま、という声を多くいただきます。

草刈機（刈払機）や耕運機、スコップや鍬などの農具、植木鉢や支柱、古い電動ドリルや丸ノコ――こうした農機具・園芸用品・電動工具は、いつか使うかもと置いたまま、物置や納屋のスペースを長期間占有しがちです。

しかも、これらは品目ごとに自治体の出し方が異なり、大型・重量物・刃物・燃料を使う機械は、粗大ごみや一般ごみでは出しにくいものが少なくありません。単品ずつ片付けるのは手間がかかり、結局そのまま、というケースもよく見られます。

7月は梅雨明けとともに庭仕事や草刈りの道具を見直すタイミング。夏の片付けや農繁期の合間の整理で、「成田市 不用品回収」「農機具 処分 成田」「草刈機 捨て方」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、成田市限定で「物置・納屋に眠る農機具・園芸用品・電動工具」まとめて回収キャンペーンを実施します。

農機具・園芸用品・古い電動工具などを含む回収で、7月はパック利用時に合計金額から1,000円割引。大型品や数の多い道具も、一度の出張でまとめて整理できます。

なお、燃料が残った機械や刃物類は安全のため状態を確認のうえ対応し、電動工具用バッテリーやモバイルバッテリーは別途のリチウムイオン電池回収のご相談も承ります。きっかけがなかった物置・納屋の片付けを、夏のうちに進められるキャンペーンです。

背景と目的

成田市は戸建てや農家住宅の割合が高く、母屋・物置・納屋・農機具小屋と収納スペースが分散しているため、使わなくなった道具がエリアごとに溜まりやすい土地柄です。

特に

・刈払機・耕運機・噴霧器など、買い替えや農作業の縮小で使わなくなった農機具

・スコップ・鍬・剪定ばさみ・植木鉢・支柱など、庭仕事で増えていく園芸用品

・古い電動ドリル・丸ノコ・サンダーなど、DIYや農作業で使った電動工具

は、重い・刃物がある・燃料を使うなどの理由で処分の決断がしにくく、物置や納屋を長期間占有し続けるケースが多くあります。

7月の梅雨明け・夏の片付けで道具を見直すタイミングに合わせ、まとめ処分をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：物置・納屋に眠る農機具・園芸用品まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年7月1日～2026年7月31日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で1,000円割引

対象例

・刈払機・草刈機・耕運機・噴霧器などの農機具（燃料を抜いた状態でご相談ください）

・スコップ・鍬・熊手・剪定ばさみなどの農具・園芸道具

・植木鉢・プランター・支柱・園芸ネット・肥料や農薬の空き容器

・電動ドリル・丸ノコ・サンダー・グラインダーなどの電動工具

・物置・納屋にまとめて残った道具類やその他不用品

備考（合言葉）：事前見積もり時に成田市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（成田市全域）

対応地域例

成田駅・公津の杜・成田空港周辺・下総・大栄エリアなど成田市内全域

花崎町、加良部、玉造、並木町、飯仲、はなのき台、宗吾、吾妻、橋賀台、三里塚、名古屋、久住、下総松崎、郷部、囲護台、幸町、東町、寺台 など

※上記以外も成田市全域で対応可能です。

農機具・園芸用品の片付けでよくあるお悩み

・物置や納屋に古い刈払機や耕運機が眠っていて、重くて運び出せない

・スコップや鍬、剪定ばさみなどの農具がまとまって残っている

・植木鉢やプランター、支柱が大量にあって片付かない

・古い電動ドリルや丸ノコが動くか分からず処分に困っている

・刃物や燃料を使う機械をどう捨てればいいか分からない

・農作業をやめた・規模を縮小したので道具を一気に整理したい

・農機具や園芸用品と一緒に、他の不用品もまとめて処分したい

農機具・園芸用品でよく出る不用品例

農機具・刈払機・耕運機

スコップ・鍬・農具類

植木鉢・プランター・園芸用品

電動ドリル・丸ノコ・電動工具

物置・納屋の整理品

回収品目の詳細例

農機具・刈払機・耕運機

刈払機・草刈機・耕運機・管理機・噴霧器・動力散布機など（燃料を抜いた状態でご相談ください）

スコップ・鍬・農具類

スコップ・鍬・熊手・備中鍬・鎌・一輪車・脚立・物干し台など

植木鉢・プランター・園芸用品

植木鉢・プランター・支柱・園芸ネット・ホース・じょうろ・肥料や農薬の空き容器など

電動ドリル・丸ノコ・電動工具

電動ドリル・インパクトドライバー・丸ノコ・サンダー・グラインダー・作業台など

物置・納屋の整理品

物置・納屋にまとめて残った道具箱・古い金物・コード類・その他不用品など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・農作業をやめた・規模を縮小して農機具を整理したいご家庭

・実家や親世代の物置・納屋を片付けたい方

・庭仕事の道具や園芸用品が増えすぎてしまった方

・古い電動工具が動くか分からず処分に困っている方

・成田市で不用品回収を探している方

・農機具・園芸用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

刈払機や耕運機などの大型農機具、数の多い園芸用品、動くか分からない電動工具も、写真1枚から確認してそのまま見積もり対応が可能です。

「これも回収できる？」「物置ごと空にしたい」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「成田市キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 千葉県成田市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/naritashi/

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)