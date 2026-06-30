【KRPフェス×アントレプレナーシップ開発センター】小中学生開発のヒット商品「京の不思議地名かるた」で遊ぼう！

京都リサーチパーク株式会社

京都リサーチパーク株式会社（代表取締役社長 浅野貢男、以下、KRP）が主催する「KRPフェス2026」にて、2026年7月25日（土）より、NPO法人アントレプレナーシップ開発センターのジュニアリーダーズクラブの小中学生による「「京の不思議地名かるた」で遊ぼう！」が開催されます。

KRPは、「KRPフェス2026」を7月24日（金）・25日（土）の２日間にわたって実施します。

「技術」「まち」「人」をテーマに、KRP地区に入居する企業・機関の研究者・技術者の交流を促すプログラムや起業家・スタートアップ向けイベント、またアート・カルチャーを楽しむ企画など約25件の多彩なイベントを集中開催します。

■開催イベントについて

ジュニアリーダーズクラブ for Social Action（JLC）は、月に2回土曜日に小中学生が集まり、自分たちで社会に貢献できる活動を企画・実践することを通して、アントレプレナーシップ（起業家的行動能力）を育むことを目的としたクラブです。

これまでに、目の見えない人とも一緒に遊べる目隠しパズルの制作、互いに助け合うことの大切さを学ぶボードゲームの開発、地域の魅力や歴史を紹介するツアーの開催、ハロウィンのコスチュームを着て楽しくごみ拾いを行う清掃活動、障害について理解を深めるための絵本の制作・販売など、さまざまな活動に取り組んできました。

今回は、京都の難しい地名を楽しく学べる「京の不思議地名かるた」を、ぜひ親子で体験していただきたいと思っています。このかるたは、子どもたちが1年かけて開発したもので、昨年秋には京都新聞にも取り上げられ、多くの反響をいただきました。子どもから大人まで楽しめる内容になっていますので、ぜひ遊んでみてください。なお、当日はかるたの販売も予定していますので、ご興味のある方はお求めいただけます。

また、JLCでは随時新しいメンバーを募集しています。小学5年生から中学生までを対象としていますので、私たちの活動に興味を持たれた方は、主催するNPO法人アントレプレナーシップ開発センターまでお気軽にお問い合わせください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30270/table/322_1_cfcce08fc41ffb7cdea0eaadd4f5453d.jpg?v=202606301052 ]

■イベント主催者について

NPO法人アントレプレナーシップ開発センター

■京都リサーチパークについて

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。

■「KRPフェス2026」開催概要

開催期間: 2026年7月24日(金)～25日(土)

会 場 : 京都リサーチパーク地区周辺およびオンライン

主 催 : 京都リサーチパーク株式会社

協 力 : 京都府中小企業技術センター、公益財団法人 京都産業２１、地方独立行政法人 京都市産業技術研究所、公益財団法人 京都高度技術研究所、一般社団法人京都発明協会、京都試作センター株式会社、一般社団法人京都試作ネット、株式会社KRI、株式会社糖鎖工学研究所、 株式会社フューチャースピリッツ

後 援 : 近畿経済産業局、京都府、京都市、京都商工会議所、公益社団法人 京都工業会、一般社団法人 京都経済同友会、一般社団法人 京都知恵産業創造の森、公益財団法人 大学コンソーシアム京都

詳細・その他開催イベントのご案内：

「KRPフェス2026」特設サイト https://www.krp.co.jp/krpfes/2026/