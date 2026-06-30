ホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービスを全国の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス、ホワイトニングに関する利用実態調査を発表 ～ 想像以上に高まっていた男性の歯の美容意識 ～

ホワイトエッセンス株式会社

ホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービス※1を全国の加盟歯科医院で展開するホワイトエッセンス株式会社（代表取締役社長：入山 裕左 所在地：東京都渋谷区 以下「ホワイトエッセンス」）は、このたび、歯のホワイトニングに関する実態を調査し、当該調査内容をホームページに公開いたしましたことをお知らせいたします。

参照：https://www.whiteessence.com/news/pressrelease/whitening-usage-survey/

このたびの調査から見えてきたものは、想像以上に高まっていた男性の歯の美容意識です。

実際、ホワイトエッセンスには、年々多くの男性のお客様にご来院いただいていますが、もはや歯の美容は女性のものという概念は、過去のもの。白く美しい歯は、清潔感を与え、ビジネスシーンにおいても好印象を持たれます。令和時代の男性の美意識は、歯のホワイトニングまで到達したと言えるようです。

＊本調査は、2026年3月1日～3月31日の期間、全国20～59歳の男女を対象に歯のホワイトニングに関する実態をヒアリングしたものとなります。ホワイトエッセンスは当該調査をインターネットリサーチで実施し、予備調査9,707名より有効回答を得ました。

本調査における「ホワイトニング」とは、歯科医院での医療ホワイトニング（オフィス・ホームホワイトニング）、エステサロン・専門店でのセルフホワイトニング、ならびにホワイトニング歯磨き粉・ジェルなどのセルフケア製品の使用を含む、歯を白くするための幅広いアプローチを指します。

ホワイトニングに関する利用実態 調査サマリー

◆経験者の男女比の実態は、男性44.6％、女性55.4%でほぼ拮抗。

◆男性経験者の55.3％が30～40代。20～40代まで広げると83.8％に。

◆「興味あり未経験」層は男性32.4%、女性43.0%。男女ともに経験者の3倍規模。

調査結果：

１.「ホワイトニングのご経験について、あてはまるものを教えてください」という問いに対し、「ホワイトニングをしたことがある」と回答した人のうち、男性44.6％、女性55.4%となりました。

美容医療カテゴリの中でも、歯のホワイトニングは男女比がほぼ拮抗する稀有な存在です。ホワイトエッセンスが実施した調査からも、女性とあまり変わらない数の男性が、歯のホワイトニングを経験していらっしゃることが明らかになりました。

２.「ホワイトニングをしたことがある」と回答した人のうち、男性経験者の内訳を見ると、55.3％が30～40代。20～40代まで広げると経験者の83.8％となりました。

ホワイトニングをしたことがあると回答した人のうちの大半が、いわゆる働く世代に該当します。

近年、男性美容市場の成長が注目されていますが、「清潔感」を核としたトータルケアはビジネスの成果や信頼関係に直結するという認識から、令和時代の男性の美意識は今や歯のホワイトニングまで到達したと言えると考えます。

３.「ホワイトニングのご経験について、あてはまるものを教えてください。」という問いに対し、「興味あり未経験」と回答した人が、女性43．0％、男性32.4％に上ることが明らかになりました。

ホワイトニングに興味があるものの、まだ施術をしたことがない方は、女性うち約2.3人に1人、男性うち約3人に1人にいらっしゃることが分かりました。つまり、ホワイトニングはまだまだこれから経験したいと考えている人の多い成長市場といえます。性別に関わらず、これからの歯の美容市場には要注目です。

今後もホワイトエッセンスは、「歯は一生の健康を支える」という長期的な視点に立ち、ホワイトニングやクリーニングにおける高い品質と価値を追求し、より多くのお客様によりご満足いただける「感動ホワイトニング」を提供できるよう努めます。

※1＜クリーニングについて＞

内容：歯石取り（スケーリング）、フロッシング、PMTC、舌クリーニングなど / 費用（自費）：9,900円～48,800円(税込) / 期間、回数：通常1日、1回（内容により異なります） 副作用・リスク：知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。

＜ホワイトニングについて＞

内容：ホワイトニング材とホワイトニング専用照射器を併用して歯を白くします。 / 費用（自費）：19,900円～118,800円(税込) / 期間、回数：(オフィス)3～6か月・2～5回 (ホーム)1～2か月・期間中1回/日 / 副作用・リスク：個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります。

ホワイトエッセンス株式会社 概要

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル 11階

会社設立：2003年10月7日

代表取締役社長：入山 裕左

URL：https://www.whiteessence.com/

ホワイトエッセンス株式会社は、医療機関の技術力にエステの心地よさを取り入れて、2003年に誕生しました。医療機関の技術力と471万件※2と多くの症例実績数のもと、全国344の加盟医院を展開し※3、どこの医院であってもクオリティにこだわった施術を受けることができます。ホワイトエッセンス株式会社の加盟院が提供するサービスの主な特徴は、笑顔を魅力的にする充実したメニュー数、五感を癒す個室空間での施術、施術クオリティの高さ、お客様に信頼と満足感を持って施術を受けていただくための返金保証制度※4と中途解約制度の完備などがあります。歯と口元の美と健康については私たちにお任せください。

※2：ホワイトニングに関する症例件数：2,555,051件、クリーニングに関する症例件数：2,160,761件、合計：4,715,812件 / 症例件数の計測を正確に開始した2005年4月1日から2026年3月31日までの合計実績

※3：2026年3月末時点

※4：ホワイトエッセンス初来院で過去にホワイトニング（他歯科医院のホワイトニングも含みます）のご経験がない方を対象とし、初回のホワイトニングを体験いただき白さの変化を実感できない場合、翌営業日迄の申し出に対して、全額を返金いたします。