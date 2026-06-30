吉祥寺でハワイ気分を満喫する4日間！ポキやガーリックシュリンプ、自分好みに仕上げるパンケーキが並ぶハワイアンブッフェを初開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/kichijoji-e/restaurant/sorae/plan/143768/index.html

吉祥寺エクセルホテル東急（東京都武蔵野市／総支配人 斎藤 美次）2階「ラウンジ＆ダイニング SORAE」では、2026年8月8日（土）から11日（火・祝）までの4日間限定で、「SORAE Hawaiian Festival」を開催いたします。

天井高約15mのアトリウム空間が特長の「SORAE」。開放感あふれる空間で、吉祥寺にいながらリゾート気分を味わっていただきたいという思いから、本フェスティバルを初開催いたします。

ブッフェには、ポキやガーリックシュリンプ、ロコモコなどのハワイアンメニューをはじめ、人気のローストビーフや24品目の食材を自由に組み合わせて作る「パワーサラダ」など、バラエティ豊かなラインアップ。デザートにはお好みのトッピングで仕上げるカスタムパンケーキも登場。ご家族やご友人とともに、思い思いのスタイルでハワイ気分をお楽しみいただけます。

おすすめハワイアンメニュー

ポキコーナー

マグロやサーモン、アボカドなどを自由に組み合わせてお召し上がりいただけます。

ガーリックシュリンプ

ガーリックの香りが食欲をそそる人気メニュー。海老の旨みが引き立つ一品です。

ハワイアンパンケーキ

ホイップクリームやチョコレートソース、フルーツを組み合わせて、自分好みに仕上げるパンケーキです。

8月9日（日）・11日（火・祝）のランチタイムには、慶應義塾大学公認フラサークル「Hui Pilialoha O Keio」によるフラダンスを開催いたします。フラダンスを通してハワイ文化を学びながら活動する学生たちによる華やかなパフォーマンスが、フェスティバルをより一層盛り上げます。

また、ディナータイムにはウクレレ演奏を実施いたします。心地よいウクレレの音色が、ハワイ気分を演出します。

慶應義塾大学公認フラサークル「Hui Pilialoha O Keio」

ご家族やご友人との夏のお出かけにもおすすめの4日間。開放感あふれる空間で、ハワイアンメニューや音楽とともに、心弾むひとときをお楽しみください。

「SORAE Hawaiian Festival」販売概要

■開催期間 2026 年8月8日（土）～8月11日（火・祝）

■場 所 ラウンジ＆ダイニングSORAE(吉祥寺エクセルホテル東急 2階)

■提供時間 ランチ11:30～14:30 (L.O.14:00 ) / ディナー 17:30～21:00 (L.O.20:30 ) ※90分制

■料 金

大人 5,000円、4歳～12歳 3,000円 ※3歳以下無料

■メニュー例

ローストビーフ SORAE風、マグロ・サーモン・アボカドのポキ、ワカモレ、トルティーヤチップス、チキン・パイナップルのスパイシーマカロニサラダ、ハワイアンチキン、ガーリックシュリンプ、ロコモコ、ハンバーガー、スチームライス、ハワイ風チキンスープ、ココナツ風味のアボカド・チキンパスタ、ハワイアンパンケーキ

＜パワーサラダコーナー＞下記メニュー等より21種をご用意いたします

蒸し鶏、タマゴサラダ、パスタサラダ、キャロットサラダ、パンプキンサラダ、トマト、コーン、キュウリ、ブロッコリー、オニオンスライス、紅芯大根のマリネ、ビーツ、赤ピーマン、黄ピーマン、ミックスビーンズ、アボカド、レンズ豆ともち麦のタブレ、サツマイモ、フルーツ各種（マンゴー、パイナップル、ラズベリー等）、トッピング各種

＜キッズコーナー＞ シュリンプフリット、フライドポテト、オムライス

＜デザート・パン・ソフトドリンク各種＞

■特別プログラム

・フラダンスパフォーマンス

8月9日（日）、11日（火・祝） 12:30～15分程度

出演：慶應義塾大学公認フラサークル「Hui Pilialoha O Keio」

・ウクレレ演奏

ハワイアンフェスティバル開催期間中のディナータイム

18:00～、19:00～、20:00～ 各30分程度

※表示料金にはサービス料12％、消費税10％が含まれております

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします

※写真はイメージです

【吉祥寺エクセルホテル東急 アクセス】

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番14号 JR中央線・京王井の頭線吉祥寺駅（北口）から徒歩8分・首都高速＜高井戸ランプ＞から15分