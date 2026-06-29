10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」 ファイナル審査　ゲストライブアクトにハンブレッダーズが登場！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN38局で放送中の10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月-金22:00～放送中)とソニーミュージックのタッグによる、10代アーティスト限定の音楽の甲子園『マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』。2026年8月6日（木）にZepp DiverCity (TOKYO）にて開催されるファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」のゲストライブアクトに、ハンブレッダーズの出演が決定しました。また、スペシャルサポーターに、新たに コレサワ、遠山大輔（グランジ）の就任が決定しました。ぜひ、ご期待ください。

ファイナルライブ審査ゲストアクト ハンブレッダーズ からのコメント

閃光ライオットにゲスト出演します。

高校時代はSCHOOL OF LOCK!を聴き、自分も応募して2次審査で落ちた思い出の場所。あの頃憧れた舞台にこうした形で立てることが感慨深いです。全力で演奏します。（でらし）

スペシャルサポーター コレサワからのコメント

閃光ライオットに応募して、その音源をラジオで流してもらった18歳の私を貫いた閃光は、全然一瞬じゃなくて、いまもずっと光を灯してくれてます。そんな素敵なイベントのサポーターができて嬉しい！！すごく楽しみにしています(ハート)

スペシャルサポーター 遠山大輔（グランジ）からのコメント

演奏が1番上手かったバンドがグランプリ、すばらしい。

魅せ方が1番上手かったアーティストがグランプリ、すばらしい。

でも、下手だろうが、魅せ方とかわからないままだろうが、どう考えてもこの日しか鳴らせない音を炸裂させた者がグランプリ、それが閃光ライオットだと心から思ってます。

この瞬間を今年も目撃出来る事は光栄も光栄、楽しみです！！！！！

【イベント概要】

◆「マイナビ 閃光ライオット2026 produced by SCHOOL OF LOCK!」

開催日：2026年8月6日(木)

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

スペシャルサポーター：高塚大夢（INI）、コレサワ、遠山大輔（グランジ）、ほか

ゲストライブアクト：ハンブレッダーズ

特別協賛：株式会社マイナビ

詳細はこちら

＜オフィシャルサイト＞ https://www.tfm.co.jp/lock/riot

＜X＞（@SenkouRiot） https://twitter.com/SenkouRiot

＜Instagram＞（senkouriot） https://www.instagram.com/senkouriot/

＜TikTok＞（SenkouRiot） https://www.tiktok.com/@senkouriot

＜YouTube＞SCHOOL OF LOCK! YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@SCHOOLOFLOCK69

【番組「SCHOOL OF LOCK!」とは】

“全国の蒼き若者たちの未来の鍵(LOCK)を握るもうひとつの学校！”をコンセプトに、パーソナリティのアンジー校長とたんぼ教頭が人気アーティストをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をはじめとするJFN38局ネットで放送中のラジオ番組です。2005年10月の番組開始以来、若者を中心に支持を得ている人気番組です。

放送日時： 毎週月曜日～木曜日22:00～23:55／金曜22:00～22:55

放送局 ： TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネット(※一部 東京ローカル)

番組HP： https://www.tfm.co.jp/lock/