一般社団法人リレーションデザイン研究所(兵庫県西宮市、代表理事：榊原 昌彦)は、業務用ワイン管理アプリ「winecode」において、試飲会資料、価格表、特価情報などをAIで読み取り、一覧で確認・共有できる新しい「ナレッジ機能」を、2026年7月1日(水)より提供開始します。





ワイン資料と在庫を、AIで横断検索





ワインを扱う飲食店やワインショップには、インポーターや仕入れ先から、試飲会の案内、価格表、限定入荷情報、商品提案などが日々届きます。一方、それらはPDF、画像、メールなどに分散し、開催日時や掲載商品を確認するために、一つずつ資料を開く必要があります。





ナレッジ機能では、PDFや画像をアップロードするか、メール本文などをテキストとして貼り付けると、AIが内容を要約します。試飲会資料であれば、開催日時、会場、掲載されているワイン、価格帯などを整理し、利用者は複数の試飲会や仕入れ提案の概要を一覧から確認できます。





価格表や特価表からは、ワイン名、価格、特価などの仕入れ提案情報を抽出します。登録した資料はwinecodeのグループ内で共有でき、AIチャットから資料の内容とwinecode内のワイン・在庫情報について質問できます。





これにより、試飲会や仕入れ情報を担当者の受信箱に留めず、仕入れ判断、接客、スタッフ間の情報共有に活用できるチームの知識へ変えていきます。





サービスURL： https://site.winecode.app/









■ 本リリースのポイント

・試飲会資料、価格表、特価情報などをAIが要約し、一覧から概要を確認可能

・価格表や特価表から、ワイン名、価格、特価などの仕入れ提案情報を抽出

・登録した資料をグループ内で共有し、資料と現在の在庫についてAIチャットで質問可能

・ナレッジの登録、AI要約、情報抽出は月間AI利用回数を消費せず利用可能









■ 試飲会や仕入れ情報を、開かずに一覧で確認

ナレッジ機能では、PDF、JPEG、PNG、WebPおよびテキストを登録できます。

試飲会の案内、複数ページの価格表、紙資料を撮影した画像、メール本文などを、そのまま登録できます。

登録後はAIが資料を読み取り、要約を作成します。試飲会資料の場合は、開催日時、会場、主催会社、掲載されているワイン、価格帯などを整理します。

一覧画面から各資料の概要を確認できるため、まず複数の試飲会や仕入れ提案を見比べ、気になる資料だけ原本を開いて詳しく確認できます。





キーワード検索に加え、「試飲会」「期限内」「期限切れ」などの条件による絞り込みにも対応しています。

試飲会も、特価情報も・AIで一覧で









■ 価格表や特価表から、仕入れ提案情報を抽出

価格表、特価表、商品カタログなどについては、要約に加えて、掲載されているワイン名、価格、特価などをAIが抽出します。

複数ページの資料を目視で読み返すことなく、条件に合う商品を探したり、過去に登録した提案や特価情報を確認したりできます。





AIによる要約や情報抽出は、元資料の確認を補助するための機能です。価格、申込期限、ロット、配送条件など、取引に関わる最終判断では元の資料をご確認ください。

価格表から、仕入れ候補を一覧会









■ 資料と現在の在庫を、AIチャットで横断して確認

登録した資料は、winecodeのグループ単位で共有されます。

試飲会に参加できなかったスタッフや、資料を直接受け取っていない担当者も、原本とAI要約を同じ場所で確認できます。

AIチャットでは、登録した資料に加え、winecode内のワインや現在の在庫を参照した質問にも対応します。





質問例：

・今月開催される試飲会を教えて

・神戸で開催される試飲会は？

・この価格表で5,000円以下の赤ワインは？

・特価になっているブルゴーニュを挙げて

・提案されているワインで、すでに在庫にあるものは？





特定の資料を指定した質問、会話履歴の保存、質問への画像添付にも対応しています。

資料の内容も、現在の在庫もAIに質問









■ ナレッジの登録・AI要約・情報抽出は月間AI利用回数を消費せず利用可能

ナレッジの登録、AIによる要約および価格・仕入れ提案情報の抽出は、月間AI利用回数を消費せず利用できます。





AIチャットは月間AI利用回数の対象となり、新しいチャットセッションを作成するごとに1回としてカウントされます。

フリープランでは月5回まで、プロプランでは月1,000回までAIチャットを利用できます。法人プランの利用条件は契約内容に準じます。

料金や最新の利用条件については、公式サイトをご確認ください。





料金ページ： https://site.winecode.app/#pricing









■ 「winecode」について

「winecode」は、飲食店、ワインショップ、インポーター向けの業務用ワイン在庫・販売管理アプリです。

AIによるラベル認識、管理IDやバーコードを使ったボトル管理、在庫と連動する公開ワインリスト、分割して進められる棚卸、取引管理などを提供しています。

今回のナレッジ機能により、ワインの在庫だけでなく、試飲会資料、価格表、特価情報、商品提案、生産者資料なども一元管理できるようになります。





名称 ： winecode

料金 ： 無料(有料プランあり)

公式サイト ： https://site.winecode.app/

Webアプリ ： https://winecode.app/

iOSアプリ ： https://apps.apple.com/jp/app/id1546833807?mt=8

Androidアプリ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.rdlabo.winecode

対応環境 ： Web、iOS、Android、macOS









■ 会社概要

組織名 ： 一般社団法人リレーションデザイン研究所

代表理事： 榊原 昌彦

設立 ： 2011年6月23日

所在地 ： 〒662-0046 兵庫県西宮市千歳町6番16号 201

事業内容： Web制作、アプリ開発、セミナーなど

URL ： https://www.rdlabo.jp/





※記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。