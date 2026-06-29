【シェラトングランドホテル広島】7月限定「イタリアフェア」開催｜イタリア人シェフが手掛けるメニューも登場、各地の美食を楽しむ夏のブッフェ

マリオット・インターナショナルブッフェレストラン「ブリッジ」7月1日～7月31日開催「イタリアフェア」イメージ

シェラトングランドホテル広島（所在地：広島市東区若草町／総支配人：山本 博之）では、ロビー階（L）ブッフェレストラン「ブリッジ」にて、2026年7月1日（水）から7月31日（金）までの期間、「イタリアフェア」を開催いたします。

毎回ご好評をいただいている本フェアでは、白桃のカプレーゼや牛肉のブラザードをはじめ、旬の食材とイタリア各地の郷土料理を取り揃え、目にも鮮やかな一皿をご用意しました。イタリア人シェフが手掛ける本場仕立てのメニューも加わり、多彩な味わいが広がるこの時期だけの特別なブッフェをお楽しみいただけます。

さらにディナータイムには、和牛もも肉のローストビーフなどの特別メニューもご提供。7月18日（土）からは土日祝日限定でキッズコーナーも登場し、ご家族でもお楽しみいただけます。

■イタリア人シェフによる特別メニューと多彩なおすすめ料理

今回は、イタリア人シェフが手掛ける特別メニューとして、シチリアやナポリ、ピエモンテなど各地の郷土料理をご用意しました。現地のエッセンスを大切にしながら仕立てた本場の味わいをお楽しみいただけます。

＜イタリア人シェフ特別メニュー＞

・サラダフィノッキオ シチリア風 ～ウイキョウとオレンジのサラダ～

・バッカラ・アッラ・ナポレターナ ～銀鱈のトマト煮込みナポリ風～

・ピエモンテ州ブラザード ～伝統的な牛肉の煮込み～

また、ブッフェ台には旬の食材を取り入れた多彩なメニューが並び、豊富なラインアップも魅力です。

＜シェフおすすめメニュー＞

・アスパラガスと生ハムのペコリーノ・ロマーノチーズ

・ポルポ・アフォガード

・骨付きスペアリブのオッソブーコ

・ベリーティラミス

アスパラガスと生ハムのペコリーノ・ロマーノチーズポルポ・アフォガード骨付きスペアリブのオッソブーコベリーティラミス■その他メニューのご紹介

冷製パスタやチキンのシチリアレモンソース、ブロッコリーとシラスのフリッタータ、トウモロコシのパンナコッタなど、旬の食材を取り入れた多彩なメニューをご用意しております。

＜メニュー例＞

・冷製パスタ

・柔らかチキンのシチリアレモンソース

・ブロッコリーとシラスのフリッタータ

・トウモロコシのパンナコッタ

・イカのペペロナータ

・牛肉のタリアータ

・チキンの冷製カポナータ

・カツオのイタリアントマトソース

・白桃カプレーゼ

・骨付きチキンのアグロドルチェ

・ラザーニャグラタン

・グリーンピースと生ハムの自家製ショートパスタ

・チキンポルペッティ 白いんげん豆の煮込み

・アクアパッツァ

・牛肉のブラザード など

※食材の仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

■ディナータイムを彩る特別限定メニュー「和牛もも肉のローストビーフ」

特別メニュー「和牛もも肉のローストビーフ」

ディナーブッフェでは、特別限定メニューとして「和牛もも肉のローストビーフ」をご提供します。過去のフェアでもご好評をいただいた一品を、日頃の感謝を込めて今回もご用意いたしました。

やわらかくさっぱりとした味わいが特長の和牛もも肉をじっくりとローストし、旨味を引き出した奥行きのある味わいに仕上げました。お好みに合わせてお楽しみいただけるソースやトッピングも取り揃え、ディナータイムならではの贅沢なひとときをお届けします。

■土日祝日限定でキッズコーナーが登場

7月18日（土）から8月30日（日）までの土日祝日限定で、お子様向けのキッズコーナーが登場します。なお、8月8日（土）から8月16日（日）までの期間は毎日ご利用いただけます。ご家族でのお食事をより気軽にお楽しみいただけるよう、人気メニューを中心にお子様にも親しみやすいお料理を取り揃えました。

夏休み期間のお出かけやご家族での集まりにもおすすめです。

■【シェラトングランドホテル広島】「イタリアフェア」

お子様向けのキッズコーナーが登場ブッフェレストラン「ブリッジ」ブッフェレストラン「ブリッジ」

場所：ロビー階（L） ブッフェレストラン「ブリッジ」

期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）

時間：

ランチブッフェ / 11:00～14:30

ディナーブッフェ / 17:30～22:00

料金：

〈ランチブッフェ〉

平日（月～金） / 大人 \5,100、シニア（65歳以上）\4,600、子供（4～12歳）\2,550

土日祝日 / 大人 \6,100、シニア（65歳以上）\5,600、子供（4～12歳）\3,050

幼児（3歳以下）は無料

〈ディナーブッフェ〉

平日（月～金） / 大人 \5,600、シニア（65歳以上）\4,700、子供（4～12歳）\2,800

土日祝日 / 大人 \6,700、シニア（65歳以上）\5,700、子供（4～12歳）\3,400

幼児（3歳以下）は無料

※土日祝日のランチは90分制となります。

※料金には消費税・サービス料（10％）が含まれています。

ご予約・お問い合わせ：082-262-7173（レストラン予約）

https://www.tablecheck.com/shops/sheratonhiroshima-bridges/reserve

■マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、140カ国以上・地域に30以上 のブランド、 合わせて9,500軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズ、リゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.comをご覧ください。Facebookや@MarriottIntlにてXとInstagramでも情報発信しています。

シェラトングランドホテル広島

シェラトングランドホテル広島はJR 広島駅直結徒歩１分、駅改札から濡れることなく移動できる好立地。観光地にも近く、新幹線、広島空港へのリムジンバスをご利用の皆様に大変便利なロケーションに位置しております。客室は、スイートルーム5 部屋を含む、全238 室。広々とした客室には、シェラトンシグネチャーベッド、4K テレビ、DVD プレーヤー、高速インターネットサービスを備えています。歴史的な街を見渡せる高層階に29 室ご用意したシェラトンクラブにご滞在のお客様は、7：00 ～ 22：00 の間、クラブラウンジにて軽食やドリンクを無料でご利用いただけます。最新の設備を備えたミーティングルームや338 平方メートルのボールルームは、大規模なイベントも実施可能です。ご飲食には、ロビーラウンジ「＆More by Sheraton」、メインダイニングの日本食「雅庭（みやびてい）」、ブッフェレストラン「ブリッジ」で、忘れられないダイニング体験が待っています。快適で高級感漂う「ザ・トータルセラピー」は旅の疲れを癒し、プールとフィットネスセンターではさらなるリラクゼーションやリフレッシュをご満喫いただけます。



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