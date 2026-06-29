第28回電撃小説大賞〈大賞〉受賞作『姫騎士様のヒモ』2027年1月よりTVアニメ放送決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫より刊行している『姫騎士様のヒモ』（著／白金 透 イラスト／マシマサキ）は第28回電撃小説大賞〈大賞〉を受賞した作品で、シリーズ累計は20万部（電子書籍含む）を突破する人気シリーズです。

本作のTVアニメ化は既に発表済みですが、放送時期が2027年1月に決定いたしました。さらにアニメのティザービジュアルやティザーPVも公開し、ティザービジュアル公開記念のポスタープレゼントキャンペーンも実施が決定いたしました。

ティザービジュアル

ティザービジュアルはキャラクターデザインの石井久雄さん描き下ろしで、姫騎士アルウィンとそのヒモのマシューが、運命の糸の如く赤いヒモで繋がっている二人の関係性を描いたイラストになっている。

ティザーPV

TVアニメ『姫騎士様のヒモ』ティザービジュアル

ティザーPVでは、舞台となる迷宮都市『灰色の隣人』の雰囲気が伺える内容になっており、飄々とした主人公のマシューと真面目で誇り高いアルウィンの正反対なキャラクターも垣間見える。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HHkhpN-DwxM ]ティザーPV カット1

ティザーPV カット2

ティザーPV カット3

ティザーPVカット3

ティザーPV カット4

ティザー PVカット5

ティザー PVカット6

メインキャラクター情報第1弾

TVアニメ『姫騎士様のヒモ』の主人公であるマシュー、ヒロインであるアルウィンの設定イラストとプロフィールを公開。

マシュー 設定イラスト

マシュー

CV：諏訪部順一

女子供にも負けるくらい喧嘩が弱く、アルウィンから貰ったお金で娼館に通ういわゆるヒモ。口だけは達者なため、周りから『減らず口(ワイズクラック)』と揶揄されている。飄々とした性格で、自分から過去を語ることはせず、その過去を知る者も少ない。アルウィンのためならどんな汚いことでも犯す覚悟を持っている。

アルウィン 設定イラスト

アルウィン

CV：小松未可子

魔物によって滅ぼされたマクタロード王国の姫。今は王国再興のため、万能の物質『星命結晶』を求めて迷宮に挑む冒険者パーティ『戦女神の盾(イージス)』のリーダーを務める。その崇高な目的と生き様のため『深紅の姫騎士』として尊敬されている。戦闘力も高く、並みの冒険者なら複数を相手にしても圧倒する事が出来る。なぜかマシューというヒモを養っている。マシューの女癖の悪さに怒ることもあるが、言葉とテクニックでいつもはぐらかされている。

メインスタッフ情報 第2弾を公開

TVアニメ『姫騎士様のヒモ』のメインスタッフ情報第2弾を公開！ 既に発表済みのスタッフに加え、

『魔法科高校の劣等生』シリーズで音楽を務める岩崎琢や音響監督を務める本山哲をはじめとした、各メインスタッフ情報が公開となった。

原作：白金 透（電撃文庫／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：マシマサキ

監督：熊野千尋

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：石井久雄

アクションディレクター：山口ひびき

プロップデザイン/モンスターデザイン：レコメンデーション

美術設定：柿本晋吾(キューン・プラント)

美術監督：河合良介(キューン・プラント)

色彩設計：中野尚美(ステラ)

色彩設計補佐：門松諭生(ステラ)

３Ｄディレクター：伴 善徳

２Ｄワークス：ゆめ太カンパニー

撮影監督：鷲津昂大

オフライン編集：牧信公(タバック)・吉田公紀(タバック)

音楽：岩崎 琢

音響監督：本山 哲

キャスティングマネージャー：泊 一平

音響制作：INSPIONエッジ

アニメーション制作：BLADE

製作：姫騎士様のヒモ製作委員会

ティザービジュアルポスター プレゼントキャンペーン

TVアニメ『姫騎士様のヒモ』のティザービジュアルの公開を記念してプレゼントキャンペーンを開催！『姫騎士様のヒモ』公式Xをフォローして該当ポストをリポストすると、抽選で5名にティザービジュアルを使用したB2ポスターをプレゼントします。

＜応募方法＞

１.『姫騎士様のヒモ』公式アカウント (@himehimo0410)をフォロー

２.指定のキャンペーン投稿をリポスト

＜応募期間＞

2026年6月29日(月)～2026年7月13日(月)23時59分

＜賞品＞

ティザービジュアル非売品ポスター(抽選で5名様)

書籍情報

ティザービジュアルポスター プレゼントキャンペーン小説7巻 カバー

《NOVEL》

『姫騎士様のヒモ』

著者：白金 透 イラスト：マシマサキ

レーベル：電撃文庫

1巻～6巻好評発売中！

最新7巻 2026年7月10日発売

コミック1部 1巻カバー

《COMIC》

『姫騎士様のヒモ』

原作：白金 透 作画：きぃやん

キャラクターデザイン：マシマサキ

レーベル：電撃コミックスNEXT

全3巻 好評発売中！

カドコミ・ニコニコ漫画にて好評連載中！

コミック2部 1巻カバー

《COMIC》

『姫騎士様のヒモ Act2』

原作：白金 透 作画：山崎千裕

キャラクターデザイン：マシマサキ

レーベル：電撃コミックスNEXT

1巻 好評発売中！

カドコミ・ニコニコ漫画にて好評連載中！

作品情報

《Introduction》

白金透・マシマサキによるエンタメノベル『姫騎士様のヒモ』は、亡国の姫アルウィンのヒモとして、影で暗躍する元冒険者マシューの生き様を描いた異世界ノワール。小説公募新人賞「第28回電撃小説大賞」にて4,411作品の中から頂点である《大賞》を受賞し、電撃文庫より2022年2月に第1巻が刊行された。2023年2月にコミカライズ 第1部の1巻が刊行され、2025年にはコミカライズ第2部がスタート。2027年に待望のTVアニメが放送となる。

《Story》

大迷宮『千年白夜』が存在する迷宮都市『灰色の隣人(グレイ・ネイバー)』。数多の財宝が隠された迷宮の光に引き寄せられ冒険者が集まり、人が増えていく。光が強くなれば、闇もまた濃くなる。

そんな混沌の街に汚れなき花の如く咲き誇る『深紅の姫騎士』アルウィン。祖国再興のため迷宮に挑む、その高潔な精神はひと際強い輝きを放つ。そしてアルウィンのヒモ、マシュー。喧嘩は弱く、迷宮探索もせずアルウィンに養われ、酒と女に溺れる日々を過ごし、『減らず口(ワイズクラック)』と揶揄されるクズ。

二人には、誰も知らない秘密があった。歪んだ関係が招くのは明るい未来か、血塗られた悲劇か。

《Staff》

原作：白金 透（電撃文庫／KADOKAWA刊） キャラクター原案：マシマサキ

監督：熊野千尋 シリーズ構成：赤尾でこ キャラクターデザイン：石井久雄

アクションディレクター：山口ひびき プロップデザイン/モンスターデザイン：レコメンデーション

美術設定：柿本晋吾(キューン・プラント) 美術監督：河合良介(キューン・プラント)

色彩設計：中野尚美(ステラ) 色彩設計補佐：門松諭生(ステラ) ３Ｄディレクター：伴 善徳

２Ｄワークス：ゆめ太カンパニー 撮影監督：鷲津昂大

オフライン編集：牧信公(タバック)・吉田公紀(タバック) 音楽：岩崎 琢 音響監督：本山 哲

キャスティングマネージャー：泊 一平 音響制作：INSPIONエッジ

アニメーション制作：BLADE 製作：姫騎士様のヒモ製作委員会

《Cast》

マシュー：諏訪部順一 アルウィン：小松未可子

《アニメ マルシー表記》

(C)白金透/KADOKAWA/姫騎士様のヒモ製作委員会

《アニメ公式サイト》

https://himehimo.jp

《小説特設ページ》

https://dengekibunko.jp/special/himekishisamanohimo/

《公式X》

@himehimo0410