スポーツ・フィットネスメディア「MELOS（メロス）」は、ビーチテニス日本代表・増田健吾選手が出演するトレーニング動画シリーズの第5弾として、「ジャンピングスクワット」に一緒に挑戦できる動画をMELOS公式YouTubeチャンネルで公開しました。 運動不足が気になる方や、自宅で手軽に身体を動かしたい方でも、増田選手とともに楽しく体幹トレーニングに挑戦できます。

増田選手は幼少期からテニスを始め、学生時代には全国レベルで活躍。社会人を経てビーチテニスへ転向し、現在は日本代表として国内外の大会で活動しています。また、競技活動に加え、ビーチテニスの普及や指導活動にも力を入れています。

MELOSでは、運動経験の有無を問わず、多くの人が楽しく体を動かせるコンテンツを発信しています。今回の動画も、自宅で手軽に取り組める内容となっており、トレーニング初心者から日頃から筋力トレーニングに励む人まで、幅広い層に役立つ内容に仕上げています。

■動画概要 出演：増田健吾選手（ビーチテニス日本代表） 公開媒体：MELOS公式YouTubeチャンネル（登録者数28万人） 内容：ジャンピングスクワット

ジャンピングスクワットは、スクワットにジャンプ動作を組み合わせたトレーニングです。下半身の大きな筋肉を中心に鍛えながら心拍数を高められるため、脂肪燃焼や基礎代謝アップが期待できる種目として知られています。 今回公開した動画では、ビーチテニス日本代表・増田健吾選手が視聴者と一緒にジャンピングスクワットへ挑戦。特別な器具を必要とせず、自宅でも取り組める内容となっています。 「ひとりでは最後まで頑張れない」「短時間でしっかり身体を動かしたい」という方にもおすすめです。増田選手と同じペースでジャンピングスクワットに取り組みながら、楽しんで運動習慣づくりにチャレンジできます。

トレーニング動画を見る

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=TZ1j91PGMIw

記事でもやり方を解説

https://melos.media/training/301884/

※記事内の動画と写真は、YouTube動画ページ及び記事ページのURLを明記のうえ、引用・転載いただけます。引用・転載の際は、出典元として必ず動画URLと記事URLへのリンク掲載をお願いいたします。

また、MELOSでは増田選手へのインタビュー記事も公開中です。ビーチテニスとの出会いや競技の魅力、海外挑戦への思いに加え、「海辺のスポーツはメンタルを変える」と語る増田選手の考え方を紹介しています。

インタビュー記事を読む

https://melos.media/hobby/296796/

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