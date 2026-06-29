2025年度の1年間に顕著な実績を収めた宿泊施設を表彰「じゃらんアワード2025」関東・甲信越ブロック発表

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一）が運営する旅行情報サービス『じゃらんnet』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」は、2025年度（2025年4月～2026年3月）の1年間に顕著な実績を収められた関東・甲信越ブロックの宿泊施設を表彰する「じゃらんアワード2025」（関東・甲信越ブロック）を発表致します。

「じゃらんアワード」とは

『じゃらん』は、その年度に顕著な実績を収めた宿泊施設や地域を表彰することを目的に、2012年より「じゃらんアワード」を実施しています。「じゃらんアワード2025」で、13回目の表彰・発表となります。

『じゃらん』はサービス開始当初から、宿泊施設・地域の魅力を発掘・発信してきました。「じゃらんアワード」では、それぞれの優れた取り組みを共有し表彰することで、旅行業界の進化・発展に寄与することを目指しています。

じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞

【審査基準】『じゃらんnet』の取扱額が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まってよかった宿大賞（総合）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（総合）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（朝食）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（朝食）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（夕食）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（夕食）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（接客・サービス）

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（接客・サービス）が上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 都道府県部門

【審査基準】『じゃらんnet』の取扱額が都道府県別で上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞 都道府県部門 総合

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点（総合）が都道府県別で上位の宿泊施設に贈られます。

じゃらん OF THE YEAR 元気な地域大賞

【審査基準】地域の良さを活かした魅力的な取り組みをされた地域に贈られます。

一般社団法人 那須町観光協会

栃木県 那須町

【表彰理由】

『じゃらんnet』データから「冬の閑散期でも来訪可能性が高い層」をファミリー層と定義し戦略を策定。地域一体となり共通キーワード【那須ちびっ子ワールド】や【那須の冬トク感謝祭】を使ったプランを造成、キーワードに紐づけたじゃらん宿泊クーポン・体験クーポン・お子様向けフリーパスのトリプル配布によるお得感の醸成など、地域と『じゃらん』のアセットを最大限に生かし、狙ったターゲットを動かした見事な戦略です。

じゃらん OF THE YEAR ベストプランニング大賞

【審査基準】魅力的なプランや取り組みを展開された宿泊施設に贈られます。

HOTEL AZUMA

新潟県佐渡市

【プラン名】

【じゃらん限定★佐渡島の金山世界遺産登録記念】旬を彩る佐渡食材に舌鼓、絶景風呂の至福（2食付）

【表彰理由】

点在していた宿の魅力を「佐渡に来る目的となる滞在ストーリー」として再構築し、離島特有のアクセスや雇用課題を克服した事例です。特筆すべきは地域住民との連携です。島民による文化体験の提供は、宿泊客に唯一無二の感動を与えるだけでなく、伝統の継承や雇用創出にも寄与しています。2025年夏季のじゃらんnet取扱額は前年比200％超えを記録し、持続可能な地域活性モデルケースとして高く評価されました。

▼リクルートについて

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