冷凍回数わずか1回、極上のプチプチ感「生仕立て辛子明太子・たらこ」、公式Instagram限定『半額キャンペーン』を開催

株式会社ヤマトバイオレッツ

博多の辛子明太子発祥蔵「ふくや」グループの食品製造会社、株式会社ヤマトバイオレッツ（本社：福岡県大野城市、代表取締役：梁川 剛一）は、同社の「生仕立て辛子明太子・たらこ」について、公式Instagramをご覧のお客様を対象とした放送記念の『半額キャンペーン』を、2026年6月29日（月）より開催いたします。

「生仕立て辛子明太子・たらこ」は、冷凍・解凍の工程を最小限に抑えた独自の「一気通貫仕立て製法」により、プチプチとしたフレッシュな粒感と素材本来の旨味を保ったまま約12日でお届けする商品です。このたびTOKYO MXの番組内でご紹介いただいたことを機に、より多くの方に「生」の味わいをお試しいただけるよう、本キャンペーンを企画いたしました。

ヤマトバイオレッツ公式Instagram（@yamatobioletz(https://www.instagram.com/yamatobioletz?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）

■ キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90173/table/25_1_dab94200e6ebaa3171aed8ac5ac7f87f.jpg?v=202606290451 ]

■「生仕立て」の製法｜冷凍回数を最小限に抑えた、品質優先のこだわり

一般的な明太子・たらこの多くは、流通の都合上、製造時に一度冷凍されます。しかし冷凍・解凍を経ることで、細胞が破壊され、水分が流出し、食感や風味に影響が出ることが避けられません。

当社の「生仕立て」は、これらの課題を解決。工場入荷後、一度も冷凍しないまま製品化するこの製法によって、たらこ本来の瑞々しいぷちぷち弾ける粒感と旨味を極限まで引き出しました。

■取扱商品｜用途で選べる2タイプ

生仕立て 味のたらこ

・出汁が効いた、やさしい味わい

・子どもから大人まで楽しめる

・おにぎり、パスタ、ご飯のお供に

生仕立て 辛子明太子

・ピリッとした辛みと深い旨味

・福岡伝統の味わいを"生"で

・そのままでも、料理のアクセントにも

■東京MX「えぇじゃないか!!」放送内容はこちら｜たらこ食堂公式チャンネル

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gLAox48fmXY ]

■ふくやグループの技術力が可能にした革新

辛子明太子の創業メーカー「ふくや」の100%子会社として、30年にわたりたらこの技術を磨いてきたメーカーです。「日本一たらこを大切にする会社」を掲げ、ISO22000認証取得の工場で国際基準の品質管理を徹底。CAS冷凍技術を活用した高品質なたらこ製品を製造・販売しています。

■会社概要

会社名：株式会社ヤマトバイオレッツ（ふくやグループ）

代表者：代表取締役 梁川 剛一

所在地：〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-6-1

設立：2013年9月

事業内容：水産加工（主に魚卵加工）

資本金：1,000万円

URL：https://yamatobioletz.co.jp/



