【医療に特化した転職求人サイト「医療特専求人板」をリリース-800件以上の求人情報を提供！-】

＜サービス概要＞

株式会社2step「医療特専求人板 サイトロゴ」「医療特専求人板 トップ画面」「医療特専求人板 求人検索画面」

医療特専求人板は、医療業界の企業に特化した求人サイトです。

患者様の治療に使用される医療機器を取り扱うメーカー、医療現場の効率化に貢献するヘルステック企業、医療機関を経営面から支援する医療コンサル企業など、医療業界にはさまざまな分野があります。

医療特専求人板では、求職者様のご経験やご希望に応じた、多様な求人情報を掲載しています。

また、転職支援を行う「医療特専隊」への面談依頼も可能です。

医療業界に精通した専門アドバイザーが、求人票だけでは分からない企業の情報も踏まえ、求職者様の転職活動を徹底的にサポートいたします。

＜23の掲載職種＞

営業職から薬事まで、専門性の高い幅広い職種の求人が掲載されています。

１）営業

２）カスタマーサクセス

３）プロダクトマーケティング

４）マーケティングコミュニケーション

５）事業開発

６）修理エンジニア

７）国内薬事

８）海外薬事

９）品質保証

１０）品質管理

１１）クリニカルスペシャリスト/販売促進

１２）開発/製造

１３）コーポレート

１４）IT

１５）事務

１６）安全管理

１７）生産管理

１８）生産技術

１９）物流関連

２０）臨床開発

２１）製造関連（オペレーション）

２２）管理

２３）人事

＜”指名制度”選べる担当者＞

「コンサルタント紹介」ページでは、各担当者のプロフィールをご確認いただけます。

各担当者は、医療業界を軸としながらも、それぞれ異なるバックグラウンドを持っています。

ご興味のある求人分野に精通したキャリアを持つ担当者を、求職者様ご自身でお選びいただくことが可能です。

もちろん、担当者を指定せずにご依頼いただくことも可能です。

＜代表者挨拶＞

「医療特専求人板 コンサルタント紹介」

医療機器の国内出荷金額は、4兆7,195億円とされています。

また、成長が著しいヘルステック領域では、電子カルテ、オンライン診療、AI画像診断、SaMD、ウェアラブル、PHRなどを含む医療IT・医療DX関連市場が拡大しており、国内では約3,000億円～1兆円規模と見込まれています。

さらに、医療コンサル市場も約1,000億円～2,000億円規模と推定されており、医療を取り巻く関連市場は今後も拡大が見込まれます。

私たち株式会社2stepは、医療特化型の専門部隊である【医療特専隊】をサービスブランドとして、業界に特化した人材紹介を行っております。

一口に医療業界といっても、医療機器、ヘルステック、医療IT、医療コンサルなど、さまざまなカテゴリーが存在し、それぞれ求められる専門性も異なります。

医療特専求人板では、こうした多様な医療関連求人を多角的に掲載し、業界に貢献されている経験者の方々、そしてこれから医療業界を目指す未経験者の方々の転職活動に貢献してまいります。

代表取締役 中野 雄介

＜会社概要＞

社名 ：株式会社2step

代表者 ：代表取締役 中野 雄介

所在地 ：東京都港区赤坂7丁目10-6 ストークビル2F

設立 ：2020年10月

URL ：https://2step.co.jp/

事業内容：有料職業紹介事業

株式会社2step

株式会社2stepと申します。



私たちは、医療業界と人に貢献することを目指した企業として活動しております。「2step」という名前は音楽用語から来ており、規則正しさの中にも、革新的な不規則性を取り入れることで、業界に新しいスタンダードを確立したリズムです。私たちはこのリズムのように新たな変革を起こし、医療を支える人々を通じて業界の活性化に貢献します。