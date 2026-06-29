障害年金の「診断書の壁」に対応｜全国2,500以上の医療機関を掲載した「ドクターナビMap」を公開

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ

うつ病特化の障害年金申請支援専門として2,500名超の支援実績を持つ、社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ（東京都千代田区、代表：宮里竹識）は、障害年金の診断書作成実績がある医療機関を検索できるサービス「ドクターナビMap」を公開しました。

障害年金の申請には医師が作成する診断書が不可欠ですが、主治医から「対応していない」「書けない」などと断られ、申請に進めないケースが少なくありません。

「ドクターナビMap」は、全国障害年金パートナーズが受給代行を通じて実際に診断書の作成実績および障害年金の受給実績を確認した全国2,500以上の医療機関を掲載しています。都道府県や病院名から検索できます。

「ドクターナビMap」URL：https://spartners.jp/doctornavimap/

■ 障害年金申請を阻む「診断書の壁」

うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患は、一定の要件を満たせば障害年金の対象となる可能性があります。

一方で、厚生労働省が令和7年6月に公表した調査報告書(https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001502249.pdf)によると、令和6年度における精神障害の障害年金新規裁定の不支給割合は12.1%と、前年度（6.4%）から大幅に上昇しており、審査環境が厳しくなっている傾向が見られます。

こうした状況において、症状や生活の実態を正確に伝える診断書の重要性は、これまで以上に高まっています。ところが、申請に必要な診断書の作成を主治医に依頼した際、以下のような理由で断られてしまうケースが当法人への相談の中でも多く報告されています。

- 「障害年金の診断書は書いたことがない」- 「年金の診断書には対応していない」- 「うちでは書けない」- 「働いているなら対象外ではないか」- 「障害年金の制度をよく知らない」

診断書を入手できなければ申請書類をそろえることができず、本来であれば受給できる可能性があるにもかかわらず、申請をあきらめてしまう方が生まれています。

■ 転院にも大きな不安が伴う

診断書を書いてもらえない場合、他の医療機関への転院が選択肢となりますが、「次の病院でも断られたらどうしよう」「どこが対応しているか分からない」「転院が申請に不利にならないか」といった不安から、行動に移せずにいる方も少なくありません。

障害年金の診断書は、病名だけでなく日常生活能力・就労状況・症状の経過を審査時に伝える重要な書類です。制度への理解がある医療機関に相談できるかどうかは、申請を進めるうえで大きな意味を持ちます。

■ 「ドクターナビMap」の4つの特徴

「ドクターナビMap」は、障害年金の診断書作成実績がある医療機関を全国規模で検索できる無料サービスです。

全国障害年金パートナーズがこれまでの受給代行業務を通じて蓄積してきた実績データをもとに作成しており、診断書作成と障害年金受給の両方の実績が確認できた医療機関のみを掲載しています。都道府県名や病院名から検索でき、うつ病・精神疾患による障害年金申請を検討している方が、次の一歩を踏み出す際の参考情報として活用できます。

【4つの特徴】

1. 47都道府県すべてに対応、全国2,500以上の医療機関を掲載

掲載しているのは、全国障害年金パートナーズが実際に受給代行を行い、診断書作成実績と障害年金受給実績の両方が確認できた医療機関です。都市部だけでなく全国各地から検索でき、地方在住の方にも活用いただけます。

2. 病院名・都道府県で検索可能

現在通院中の病院が掲載されているかの確認や、転院候補となる地域での医療機関探しに活用できます。

3. うつ病・精神疾患の申請に特化

全国障害年金パートナーズはうつ病・精神疾患による障害年金申請支援を専門としており、「ドクターナビMap」も精神疾患で申請を検討する方が診断書作成に理解のある医療機関を探すための情報として設計されています。

4. 転院を無理に勧めない参考情報として提供

本サービスは転院を促すものではなく、過去の実績に基づく医療機関情報を提供することで、一人で不安を抱えながら病院を探す方の負担を軽減することを目的としています。転院のタイミングや進め方によっては障害年金申請に影響が生じる場合もあるため、利用の際は個別の状況に応じた確認が必要です。

「ドクターナビMap」URL：https://spartners.jp/doctornavimap/

■ 診断書を医師に依頼する際に意識しておきたい5つのポイント

「ドクターナビMap」と併せて、全国障害年金パートナーズでは診断書依頼の進め方についても情報提供を行っています。診断書は審査結果を大きく左右する書類であり、依頼の仕方によって症状や生活の実態が正しく伝わるかどうかが変わることがあります。

1. 日常生活で困っていることを具体的に伝える

診察時間だけでは医師が生活上の支障を十分把握しきれないことがあります。家事・買い物・対人関係・睡眠など、日常で困っている場面をメモで整理して伝えることで、実態が診断書に反映されやすくなる場合があります。

2. 平均的・全体的な状態を正確に共有する

診察時につい「大丈夫」と答えてしまうと、実際より軽い状態として伝わる恐れがあります。良い日と悪い日の波や、平均的にどの程度の支障があるかを正直に伝えることが大切です。

3. 「就労中＝対象外」ではないことを理解しておく

仕事に大きな支障があったり、周囲の配慮を受けてようやく働けている場合は、就労中であっても障害年金の対象となる可能性があります。就労の実態を具体的に伝えることが重要です。

4. 症状の経過と初診日も重要な情報として準備する

審査では現在の症状だけでなく、これまでの通院歴・症状の変化・初診日も重要な判断材料となります。事前に時系列を整理しておくと、医師への説明や書類準備がスムーズになります。

5. 医師の負担に配慮し、丁寧に依頼する

診断書作成は医師にとって負担を伴う業務です。必要な情報を整理して渡す、感謝の気持ちを伝えるなど、丁寧なコミュニケーションが協力を得やすくなる傾向があります。なお、これらは「有利に書いてもらう」ためではなく、症状や生活の実態を正確に診断書へ反映してもらうための観点です。

■ 社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ代表 宮里竹識コメント

障害年金の申請を考えている方から、「主治医に診断書を書けないと言われた」「どこの病院なら相談できるのか分からない」というご相談を数多くいただいてきました。障害年金は、生活に困っている方を支えるための大切な制度です。しかし、診断書を書いてもらえないことで申請に進めない方がいるという現実があります。

そのため当法人では、過去の受給代行実績をもとに診断書作成に理解のある医療機関を探すための参考情報として「ドクターナビMap」を公開しました。過去に実績のある医療機関を知ることができれば、不安の中にいる方が次の一歩を踏み出す助けになるはずです。

今後は医療機関情報の定期的な更新と掲載内容の充実を図りながら、申請できる可能性の確認・診断書依頼の進め方・申請書類の準備まで、うつ病・精神疾患の障害年金申請を総合的にサポートしていきます。障害年金の申請で悩む方が、診断書の段階であきらめてしまうことのないよう、今後も情報提供と支援に取り組んでまいります。

■ 「ドクターナビMap」概要

- 名称： ドクターナビMap- 対象： うつ病・精神疾患による障害年金申請を検討している方- 内容： 障害年金の診断書作成実績がある医療機関を検索できるサービス- 掲載数： 47都道府県すべて、全国2,500以上の医療機関- 検索方法： 病院名・都道府県による検索- 掲載基準： 全国障害年金パートナーズが受給代行を行い、診断書作成実績および障害年金受給実績が確認できた医療機関を掲載- 注意事項： 「ドクターナビMap」は、当法人がこれまで受給代行を行う中で蓄積してきた実績をもとに、診断書作成に理解のある医療機関を探すための参考情報として公開するものです。診断書を書くかどうかは医師の判断であり、掲載病院で必ず診断書を書いてもらえることを保証するものではありません。- 「ドクターナビMap」URL：https://spartners.jp/doctornavimap/【会社概要】- 社名： 社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ- 所在地： 東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 アルテール秋葉原708- 代表者： 宮里竹識｜特定社会保険労務士、障害年金コンサルタント- 事業内容： うつ病による障害年金申請専門サポート、障害年金相談業務、関連情報発信「うつ病による障害年金専門」社会保険労務士事務所として、年間400名超の支援実績を持つ- 公式サイト： https://spartners.jp/【本件に関するお問い合わせ先】- 社会保険労務士法人 全国障害年金パートナーズ 広報担当 宛- TEL： 0120-792-738- Email： miyazato@spartners.jp