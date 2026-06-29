東京都は、伝統工芸品の魅力を広く発信するイベント『TOKYO KOUGEI PARK』を、KITTE 丸の内にて、令和8年7月24日(金)～28日(火)に開催いたします。





本イベントでは、過去最大規模として、78事業者による多彩な伝統工芸品の商品が一堂に集まり、夏休みに子供から大人まで楽しめる製作体験や、職人による実演、販売を一度に楽しむことができます。

また、能登半島地震からの復興を応援するため、被災地域の伝統工芸品の展示販売を行う「被災地応援フェア」も開催いたします。昨年、過去最多の1,282作品の応募があった、小学生を対象とした「あったらいいな！こんな伝統工芸品デザインコンテスト」の作品の募集を開始いたします。応募された作品は、令和8年10月に開催されるイベント内で展示し、表彰式を実施いたします。都知事賞に選ばれた作品は、後日実際に伝統工芸士が製作し受賞者にプレゼントいたします。





昨年の様子





■動画：昨年の様子(令和7年7月開催時)

https://youtu.be/83ststxvrfM?si=1gWdap0uhYqye59v









■7月イベント開催概要

会期 ： 令和8年7月24日(金)から同月28日(火)まで

時間 ： 【平日】午前11時から午後8時まで

【休日】午前11時から午後7時まで

※最終日は午後6時まで

会場 ： KITTE 丸の内(千代田区丸の内二丁目7番2号)

1階アトリウム／地下1階東京シティアイパフォーマンスゾーン

※地下1階は7月24日(金)～26日(日)の製作体験会場

主な内容 ： ○職人技が詰まった商品の販売

○伝統の職人技を間近で体感できる実演

○職人に教わりながらチャレンジできる製作体験

○伝統工芸品の魅力に迫る若手職人によるトークショー

〇被災地域の伝統工芸品の展示販売を行う被災地応援フェア

URL ： 東京都ホームページ

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/events/2026/0724.html





TOKYO KOUGEI PARK キービジュアル





■イベント詳細

○東京都伝統工芸品の展示販売(1階アトリウム)

江戸木目込人形、江戸硝子、東京洋傘、東京銀器、東京手植ブラシなど、熟練の職人が心を込めて製作した伝統工芸品をお買い上げいただけます。





○職人による実演、職人トークショーなど(1階アトリウム)

工房でしか見ることができない作業風景を目の前で体感できる実演や、ここでしか聞けない若手職人たちの熱い思いや製作の裏側を語るトークショーも開催します。





○製作体験(1階アトリウム、地下1階東京シティアイパフォーマンスゾーン)

職人に教わりながらチャレンジできる製作体験は全17種類。日替わりで体験内容が変わり、当イベント初登場の体験も含まれます。職人さんに教わりながら体験できる数少ない機会です。事前予約がおすすめですが、当日予約枠もございます。体験内容やスケジュール等の詳細情報は東京都ホームページよりご覧ください。

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/events/2026/0724.html

※7月24日(金)～26日(日)は地下1階東京シティアイパフォーマンスゾーンでも開催





○被災地応援フェア(1階アトリウム)

能登半島地震により被災した地域(石川県、富山県、新潟県)の伝統工芸品の展示販売を行う「被災地応援フェア」を開催します。輪島塗や九谷焼をはじめ、高岡銅器、高岡漆器、村上木彫堆朱、出雲崎手作り紙風船など被災地域の伝統工芸品を展示販売いたします。伝統工芸品を通じて、被災地の復興を応援できる機会となっています。





TOKYO KOUGEI PARK イベント詳細





■10月開催概要 ※詳細は後日発表いたします

会期 ：令和8年10月23日(金)から同月27日(火)まで

会場 ：KITTE 丸の内(千代田区丸の内二丁目7番2号)

1階アトリウム／地下1階東京シティアイパフォーマンスゾーン／

4階JPタワーホール1

主な内容：○伝統工芸品の販売、実演、製作体験、

東京都伝統工芸士展新作コンクール

○「あったらいいな！こんな伝統工芸品」

デザインコンテスト作品展示 等









■「あったらいいな！こんな伝統工芸品」デザインコンテスト募集概要

テーマ ： こんな伝統工芸品があったら、自分で使ってみたい

応募対象： 小学生

応募作品： 東京都伝統工芸品の中から1つ、または2つ以上の伝統工芸品を

組み合わせてデザインしてください

応募方法： チラシ付属の応募用紙(A4用紙)又は、

以下のサイトからダウンロードして下記宛先まで郵送

〒125-0062 東京都葛飾区青戸7-2-5

(公財)東京都中小企業振興公社城東支社内

「あったらいいな！こんな伝統工芸品」デザインコンテスト事務局

電話 ： 03-5680-4550

https://www.dentoukougei.jp/topics/2026/design-contest.html

応募期限： 令和8年9月8日(火)※当日消印有効

審査基準： デザイン性、未来性、実用性を伝統工芸士が審査

入賞 ： 東京都知事賞1点、優秀賞5点、佳作10点、

審査員奨励賞(1・2年生対象)10点

※東京都知事賞受賞作品は伝統工芸士が製作してプレゼント

発表 ： 令和8年10月中旬(予定)に入賞作品を東京都伝統工芸士会HPにて発表

展示 ： 「TOKYO KOUGEI PARK」10月開催時に全応募作品を会場内で展示

表彰式 ： 令和8年10月25日(日)「TOKYO KOUGEI PARK」10月開催会場内

共催 ： 東京都伝統工芸士会





「あったらいいな！こんな伝統工芸品」デザインコンテストキービジュアル