地域情報アプリLorcle 長野県がサービスエリアに

株式会社中日新聞社

自治体、メディア、企業などが発信する地域情報が集まるスマートフォンアプリ「Lorcle（ロークル）」のサービスエリアに６月26日から、長野県の全77市町村が加わりました。全国19都府県の690市区町村と米ロサンゼルス市がエリアとなり、身近な話題、生活に役立つ情報を届けていきます。アプリは誰でも無料で利用できます。

ロークルは自治体や企業、団体などが発信する地域情報を組み合わせて掲載する仕組みで、各地の警察機関も参加し、犯罪に巻き込まれないための対策や、各地で発生した事件などの情報をいち早く伝えています。

ロークルは、中日新聞や東京新聞などを発行する中日新聞社（名古屋市）が運営。2024年４月に愛知、岐阜、三重の東海３県でスタートし、25年度に入り首都圏や関西圏にもサービスエリアを拡大。26年６月下旬時点で約110の自治体と約200の企業・団体が運用しています。

■新たに加わったサービスエリア

長野県 長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村＝計77市町村

ロークルでは、利用者が無料で各種の情報を見ることができ、居住地だけでなく、関心がある別の地域の情報も受け取ることができます。レジャー、グルメなどの話題を掲載するページやイベント情報を地図・カレンダーに表示したページなどがあり、各自治体・企業は、それぞれのページに身近な出来事や、イベント・観光情報、手続き情報、災害などの緊急情報などを発信していきます。電子クーポンの配布やプレゼントキャンペーンなどを随時実施しており、ユーザー数が拡大しています。

Lorcleのダウンロードはこちら(https://lorcle.jrn.io/app?s=lorcle~kansai~exp)から（スマートフォン専用アプリです）

Lorcleダウンロード用QRコード

サービスエリアは順次広げていく方針で、自治体や地域団体、事業者などが参加を決定いただければ、アプリにその地域のページができ、情報が掲載されるようになります。ご興味がある方はこちら(https://lorcle.jp/contact/)からお気軽にご相談ください。