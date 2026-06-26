GWORKS PERFORMANCEとのパートナー契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ佐賀

株式会社フットボールクラブ佐賀（本社：佐賀県鹿島市、代表取締役：宮城’ 亮’）が運営するサッカーチーム、ブリュー佐賀（九州サッカーリーグ所属）は、スポーツパフォーマンスジムを展開する「GWORKS PERFORMANCE」（本社：佐賀県佐賀市、代表：木下 修一）とパートナー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

パートナー契約の目的と背景

ブリュー佐賀は、スポーツを通じた地域共創と経済活性化を目指し、佐賀県を拠点に活動しています。この度、トップアスリートの指導実績を持ち、同じく佐賀を拠点に活動するGWORKS PERFORMANCE（ジーワークス パフォーマンス）とパートナーシップを結ぶこととなりました。 本契約により、専門的な知見に基づく選手のパフォーマンス向上や怪我の予防を実現し、ブリュー佐賀のチーム力をさらに強化していくことを目指します。また、佐賀を活動のベースとする両者が強固に連携することで、佐賀県のスポーツ界全体を一層盛り上げてまいります。

今後の取り組み内容

GWORKS PERFORMANCEの持つスポーツ科学と専門的なコーチング技術を活用し、ブリュー佐賀所属選手のパフォーマンス向上に向けた以下の取り組みを実施していきます。

パフォーマンス評価と数値分析

選手の姿勢や関節可動域、動作のクセを細かく分析し、スプリントやジャンプ、パワーなどの身体能力を測定・数値化します。

改善指導とプログラム提供

日常では気づきにくい動作の特徴や課題を明確にし、データに基づいた改善指導を行うことで、実践的なパフォーマンス向上を図ります。

両社コメント

【GWORKS PERFORMANCE 代表 木下 修一氏コメント】

このたび、佐賀県を拠点に地域を盛り上げるブリュー佐賀様とパートナー契約を締結できましたこと、大変光栄に思います。

GWORKS PERFORMANCEは、スポーツ科学に基づいて一人ひとりに合わせて設計したプログラムと専門的なコーチングを通じて、選手の身体能力向上・ケガ予防・競技力向上をサポートしてまいりました。

今回の提携では、私たちが培ってきたノウハウを活かし、選手の動作の質と身体能力を高め、ケガに強い身体づくりと、ピッチで最大限のパフォーマンスを発揮できるコンディションづくりに取り組んでまいります。

ブリュー佐賀様のさらなる飛躍と勝利に貢献するとともに、両者で佐賀県のスポーツシーンを熱く盛り上げていくことができれば幸いです。

【株式会社フットボールクラブ佐賀 取締役 市川圭之介コメント】

このたび、同じ佐賀を拠点に活動するGWORKS PERFORMANCE様とパートナー契約を結べたことを大変嬉しく思い、心より感謝申し上げます。GWORKS様が持つスポーツ科学の深い知見や、データに基づいた専門的なコーチング技術には、非常に大きな期待を寄せております。

本パートナーシップを通じて、選手一人ひとりの動作の質や身体能力を根本から引き上げ、チーム全体の確かな競技力強化を図ります。的確なアプローチによる怪我の予防と最高のパフォーマンス発揮により、今シーズンの成績向上へ直結させるとともに、共に佐賀県のスポーツシーンを熱く盛り上げていく所存です。引き続き、ブリュー佐賀への熱いご声援をよろしくお願いいたします。

GWORKS PERFORMANCE について

GWORKS PERFORMANCEは、佐賀市を拠点に、ジュニアアスリートからプロ選手まで幅広い競技者を対象にサポートを行うスポーツパフォーマンス専門施設です。

「身体 × 動作 × パフォーマンス」を科学的に分析し、一人ひとりの課題や目標に合わせたトレーニングを提供しています。スピード、パワー、アジリティ、動作改善、ケガ予防など、競技で成果を発揮するために必要な身体能力の向上を目的とし、スポーツ科学に基づいた指導を行っています。

GWORKS PERFORMANCEは、地方にいながらも世界基準の指導を受けられる環境をつくり、選手たちが競技を通じて成長し、より高いステージへ挑戦できるようサポートしています。

公式サイト：https://gworks-performance.com/ （※外部サイト情報となります）

ブリュー佐賀（Brew SAGA） について

【チーム概要】

運営会社：株式会社 フットボールクラブ佐賀

本社所在地：佐賀県鹿島市大字高津原1777番地1

代表取締役：宮城’ 亮’

沿革：

1991年：INAXの子会社である九州INAX（現:佐賀LIXIL製作所）佐賀工場内にFC.INAXサッカー部として誕生し、佐賀県リーグ5部に加入

1997年：九州INAXサッカー部にチーム名変更

2000年：九州リーグ初昇格（2003年に降格）

2007年：九州リーグ再昇格

2011年：会社名変更にともない、佐賀LIXIL FCにチーム名変更

2022年：地元企業50社の支援を受けクラブチームへ転換、Brew KASHIMAが誕生

2025年１月：ブリュー佐賀（Brew SAGA）にチーム名変更

ブリュー佐賀 公式サイト：https://brewsaga.jp