日本一のジェラート職人を決める「第7回 ジェラートマエストロコンテスト」開催

日本ジェラート協会

日本ジェラート協会（東京都豊島区、柴野大造会長）では、日本一のジェラート職人を決める「第7回 ジェラートマエストロコンテスト」を、「幸せのジェラート」をテーマに6月29日（月）、13時30分より東京池袋の豊島シビックセンターで開催いたします。

このコンテストは当協会が認定するジェラートマエストロが、その知識と経験に基づいた最高のジェラートを競うもので、日本のトップジェラート職人を排出するコンテストとして大きな注目を集めております。今回は、「幸せのジェラート」をテーマに、予選を勝ち抜いた12名のマエストロが、食べた瞬間に幸せを感じる至福のジェラートを発表します。

●「第7回ジェラートマエストロコンテスト」日本一決定の瞬間を目撃ください！

開催日時：2026年6月29日（月）13:30スタート（表彰式：15時30分予定）

場所：豊島シビックセンター6階小ホール（東京都豊島区東池袋1-20-10）

全国各地から予選を勝ち抜いたファイナリストの「ジェラートマエストロ」が会場に集結。今年のテーマ「幸せのジェラート」作品を、マエストロ自身がプレゼンテーションを行い、審査員が審査。ジェラートやアイスクリーム好きの方にはたまらない夢の時間をご提供いたします。

エントリーナンバー1番 宮城県仙台市「ジェラテリア・リベルタ」 菊地雄哉

エントリーナンバー2番 神奈川県横浜市「フレックス」 細川雅司

エントリーナンバー3番 兵庫県洲本市「あわじ島アイスクリーム」 小松千尋

エントリーナンバー4番 石川県野々市市（ののいちし）「マルガージェラート」 竹野智大

エントリーナンバー5番 北海道帯広市「ル・ グラシエ・ トカチ」 岸本友之

エントリーナンバー6番 新潟県三条市「ジェラテリア・ココ」佐久間康之

エントリーナンバー7番 和歌山県紀の川市「藤桃庵桃のしあわせ館」 藪本 梓

エントリーナンバー8番 静岡県静岡市「ぷるみえーる」牧野良弘

エントリーナンバー9番 北海道網走市「ジェラテリア・リモ」長 祐揮

エントリーナンバー10番 宮崎県宮崎市「ジェラート・マジック」 末永直繫

エントリーナンバー11番 北海道札幌市「ジェラテリア・トリノス」 三垣亜巳

エントリーナンバー12番 滋賀県近江八幡市「イーマックサプライ」 後藤一樹

●審査員

審査員は当協会会長を始め、ジェラートに係る有識者にお願いしております。

柴野大造（日本ジェラート協会会長）

小栗英揮（日本アイスクリーム協会専務理事）

平田早苗（ポットラックインターナショナル代表）

山本隆夫（クラブハリエ代表取締役社長）

シズリーナ荒井（スーパーアイスマン）

志村美和（旭東化学産業ソリューション本部部長）

グイド・ザゲット（カルピジャーニジャパン ジェラート選任講師）

アレッサンドロ・コヴィエッロ（マスターマルティニジャパン代表取締役社長）

森國晶子（第1回ジェラートマエストロコンテスト優勝、ジェラート日本選手権優勝）

根岸 清 （日本ジェラート協会グランドマエストロ）

●「ジェラートマエストロコンテストについて」

ジェラートマエストロコンテストは日本ジェラート協会が認定するジェラートマエストロが、決められたテーマに沿ってジェラートを製造し、その技量・知識・こだわりを競うもので、今回が5回目の開催となります。このコンテストで優勝することは、今年度のジェラート日本一を意味するものであり、このコンテストを通じ、入賞者各々が、その後大きく活躍の場を大きく増やしております。

第1回大会優勝 森國晶子（福井県福井市・ジェラートトリノ）

第2回大会優勝 柴野大造（石川県野々市市・マルガージェラート）

第3回大会優勝 布瀬智子（栃木県宇都宮市・ジェラートマスモ）

第4回大会優勝 大澤英里子（東京都港区・Eriko Osawa Earthly Gelato）

第5回大会優勝 本多エリカ（鹿児島県鹿児島市・スイートスイーツ）

第6回大会優勝 羽間辰彦（石川県野々市市・マルガージェラート）

●日本ジェラート協会について

日本ジェラート協会は、日本のジェラート業界唯一の業界団体で、2011年よりジェラートマエストロ制度を導入し、衛生・製造・販売についての正しい知識を得るための講習や試験等を行うほか、ジェラート業界の発展や店舗及び地域発展等、ジェラート業界全体の地位向上を図ることを目的に活動しています。