【愛媛・松山】P・SPO東石井店、話題のニュースポーツ「ピックルボール」専用コートを開設

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」は、MEGA P・SPO24松山東石井店（愛媛県松山市）の1階フリースペースをリニューアルし、近年注目を集めるニュースポーツ「ピックルボール」の専用コートとして2026年6月29日（月）より運用を開始します。

施設は完全予約制で運営。ラケットレンタルも用意し、初心者でも気軽にピックルボールを楽しめる環境を整えました。

話題のニュースポーツ「ピックルボール」とは

ピックルボールは、テニス・卓球・バドミントンの要素を組み合わせたアメリカ発祥のスポーツです。

専用パドルとプラスチックボールを使用し、比較的小さなコートでプレーできるため、子どもからシニアまで幅広い世代が楽しめる競技として世界的に競技人口を伸ばしています。

近年は国内でも競技人口が増加しており、全国各地で専用コートや体験イベントの開催が広がっています。

東石井店フリースペースをピックルボール専用コートへ

これまでイベントやフリースペースとして活用していた東石井店1階スペースを、ピックルボール専用コートとしてリニューアルしました。

初心者や未経験者でも利用しやすい環境づくりを目指し、

- 利用料無料- 完全予約制- ラケットレンタル対応- 初心者歓迎- 少人数でも利用可能

といった利用環境を整備しています。

地域に新たなスポーツ体験の場を提供

P・SPOではフィットネスだけでなく、誰もが気軽に楽しめるスポーツ環境の提供を進めています。

今回のピックルボール導入を通じて、地域住民の健康づくりや交流機会の創出、新たなスポーツ文化の普及につなげてまいります。

施設概要

MEGA P・SPO24 松山東石井店

【所在地】

愛媛県松山市東石井2丁目22-30

【コンテンツ】

ピックルボール・テニス・フィットネスジム

野球・卓球・ゴルフ

【対象】

P・SPO会員

【レンタル】

ラケットやバットの貸出あり

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村