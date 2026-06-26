産業用スカラロボット『LS4-C』『LS8-C』『LS20-C』シリーズを新発売

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、産業用スカラ（水平多関節）ロボットの新商品として高生産モデル『LS4-C』『LS8-C』『LS20-C』シリーズを2026年6月26日より受注開始します。

『LS4-C』『LS8-C』『LS20-C』

製造業では、人手不足や品質安定化、多品種化の進展を背景に、自動化ニーズが拡大しています。一方で、生産性向上と安定供給を両立しながら、効率的に稼働できる設備が求められています。

今回の新商品『LS-Cシリーズ』はサイクルタイム短縮により処理能力を向上させ、生産性向上に貢献するとともに、高速・高精度動作により組立・搬送工程の品質安定化を実現します。

エプソンの産業用ロボットは、独自の小型・軽量・高精度技術により、自動化による省人化と、安定した動作による高精度な作業を実現。さらに省スペース設計により、限られたレイアウトや工程変更にも対応しやすく、柔軟な生産体制の構築に貢献します。

特にスカラ（水平多関節）ロボットは、小型・軽量でありながら高速・高精度動作を実現し、生産性向上と省スペース化への貢献が評価され、2025年も世界シェアNo.1（注）を維持し、電気・電子、自動車部品の組み立て、食品など幅広い分野と用途で導入されています。

（注）産業用スカラロボットの2025年の金額ベース出荷実績において（株式会社富士経済「2026年版ワールドワイドロボット関連市場の現状と将来展望」調べ）

【新商品の主な特長】

・高速・高精度動作による生産性向上

・高機能化・拡張性を強化

・安全性・信頼性を高めた設計

【概仕様・価格・受注開始日】

【新商品の主な特長詳細】

■高速・高精度動作による生産性向上

新商品は、コントローラー「RC800-A」への対応により処理性能を向上。従来機「LS-Bシリーズ」と比較し『LS4-C』、『LS8-C』では最大約20%、『LS20-C』では約4%のサイクルタイム短縮を実現し、単位時間あたりの処理能力を高め、生産性向上に貢献します。また、高速動作と高い位置決め精度の両立により、組立・搬送・検査工程における品質の安定化にも寄与します。

■高機能化・拡張性の強化

力覚センサー、コンベヤートラッキング（搬送中の部品に追従して作業する機能）などの各種オプションに対応し、より高度で柔軟な自動化ラインの構築が可能です。多品種少量生産や工程変更にも対応しやすく、将来的なライン拡張にも柔軟に対応できます。

■安全性・信頼性を高めた設計

国際安全規格に基づく第三者認証を取得し、安全性を確保。エプソン独自の品質基準に基づいた設計により、長期安定稼働を実現します。

時計製造から始まったエプソンは、自社開発ロボットを自社工場で活用してきた経験を強みとしています。ロボットメーカーでありユーザーでもあるエプソンならではの顧客視点で、総合開発環境の提供や導入支援・サポートまでのワンストップサービスを通じて、お客様の安全で効率的な製造環境の実現に貢献していきます。

以上