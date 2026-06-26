TKP、「SHONIN PARK」開業1周年を記念し、7月20日に声優・絵森 彩さんによるスペシャルトークショーを開催

株式会社TKP

株式会社TKP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下「TKP」）は、運営する複合型リゾート施設「SHONIN PARK」（大分県別府市）の開業1周年を記念し、APAMAN株式会社が運営する「あるあるCityおおいた分校」のプレオープンと連携して、声優・絵森 彩さんを迎えた「SHONIN PARK1周年×あるあるCityおおいた分校オープン記念トークショー」を2026年7月20日（月・祝）に開催します。

SHONIN PARKでは、開業1周年を記念したイベント「SHONIN PARK 1st Anniversary Fes! ～1年目のありがとうを込めて『もっと愛される場所』へ～」を開催します。その一環として、「SHONIN PARK1周年×あるあるCityおおいた分校オープン記念トークショー」を実施し、声優・絵森 彩さんの出演が決定しました。

絵森 彩さんは、『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚夏美役などで知られ、あるあるCity13周年公式アンバサダーも務めています。

本イベントは、「あるあるCityおおいた分校」のプレオープンと連携して開催するもので、アニメ・マンガ・ゲームなどのポップカルチャーをきっかけに、幅広い世代にSHONIN PARKへ足を運んでいただく機会を創出します。また、「あるあるCityおおいた分校」が開設される大分駅前エリアと別府エリアをつなぐ地域内の回遊促進を図るとともに、大分県内外からの来訪促進を通じて、SHONIN PARKを起点とした新たなにぎわいの創出と地域活性化に貢献してまいります。

SHONIN PARKは今後も、地域の皆さまに親しまれる交流拠点として、多彩なイベントを通じた交流人口の創出と地域活性化に取り組んでまいります。

■「SHONIN PARK1周年×あるあるCityおおいた分校オープン記念トークショー」概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/544_1_c7570a0328efa16b148f2f71487a7ab3.jpg?v=202606260451 ]

※天候や運営上の都合により、内容が変更または中止となる場合がございます。

※最新情報は各公式サイト・公式SNSをご確認ください。

■絵森 彩さん プロフィール

絵森 彩さんは、2月23日生まれの声優、アーティスト。

出演作は『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚夏美役を務めています。

あるあるCity13周年公式アンバサダーとしても活動しており、今回の「あるあるCityおおいた分校」プレオープン記念イベントにゲストとして出演します。

公式サイト：http://www.box-corporation.com/aya_emori

■「SHONIN PARK 1st Anniversary Fes!」概要

SHONIN PARKは2025年7月の開業以来、多くのお客様や地域の皆さまに支えられ、このたび開業1周年を迎えます。これまでのご愛顧への感謝を込めて、「SHONIN PARK 1st Anniversary Fes! ～1年目のありがとうを込めて『もっと愛される場所』へ～」を開催します。期間中は、ライブや体験型イベント、グルメなど多彩なコンテンツを通じて、地域の皆さまにお楽しみいただける1か月間をお届けします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/544_2_da34bd1669c967ddd51e92c85f78ab30.jpg?v=202606260451 ]

※イベントの詳細はSHONIN PARK公式サイトおよび公式SNSよりご確認ください

■「SHONIN PARK」施設概要

「SHONIN PARK」は、宿泊・温浴・飲食・公園空間が一体となった複合型リゾート施設です。公園の再生と観光価値の向上を図るとともに、地域住民が集う空間を創出。別府市の新たなランドマークとして、訪れる人々に特別な体験や発見を提供します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/544_3_b8302daac1296b20f442bbb0de4f4bc7.jpg?v=202606260451 ]

■「あるあるCity おおいた分校」施設概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/544_4_60a909e065b2c2c74dd84719b04c7282.jpg?v=202606260451 ]

〈「あるあるCity」とは〉

「あるあるCity」は、経済産業省・北九州市との協働のもと、APAMANグループが2012年に北九州市小倉駅前に開業した、九州最大級のポップカルチャー施設です。地上7階・地下1階の館内には、北九州市営の「北九州市漫画ミュージアム」をはじめ、マンガ・アニメ・ゲーム関連ショップ、イベントホールなどが入居しています。

常設イベントホールでは、声優・アーティストを招いたライブやトークショーをはじめ、多彩なポップカルチャーイベントを開催しており、地域内外から多くのファンが訪れる発信拠点となっています。

あるあるCity公式サイト： https://aruarucity.com/

【株式会社TKP 会社概要】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/544_5_4230956bdd82298ac8d4980fcfd828e9.jpg?v=202606260451 ]