サドヤが提案する、食事の中にある一杯。ノンアルコールテイストワイン『NOAHL -ノアル-』誕生

株式会社サドヤ

乾杯の席で、グラスの中身が少しだけ違う。

そんな場面は、いま多くの食事の時間で自然なものになっています。

『NOAHL -ノアル-』は、食事の時間に自然に馴染むことを目指した、サドヤのノンアルコールテイストワインです。

料理との相性や、グラスに注いだときの佇まいまで含め、乾杯から食中まで心地よく楽しめる一杯を目指しました。

1917年創業のサドヤは、山梨県甲府市でワインづくりを続けながら、食事や祝宴など、人が集う時間に向き合ってきました。

『NOAHL -ノアル-』は、そうした食事や祝宴の時間に向き合う中で生まれた商品です。

■食事の時間に自然に馴染む一杯を目指して

近年、ノンアルコールの選択肢は広がり、食事の場や結婚式、会食でも自然に選ばれるようになってきました。

一方で、同じテーブルに並ぶ飲み物は、まだ十分に整っているとは言えません。

食事の時間に自然に馴染み、料理とともに楽しめる一杯をつくりたい。

サドヤは、ワインだけでなく、レストランやブライダルなど“人が集まる時間”に向き合ってきたからこそ、単なる代替飲料ではなく、「その場に自然に置かれる一杯」を目指しました。

■この一杯が生まれた理由

サドヤは、ワインづくりを続ける中で、食事や祝宴の場に長く向き合ってきました。

甲府駅北口に広がるサドヤの敷地には、ワイナリーに加え、レストランや結婚式場など、人が集う空間があります。

そうした食事の時間に触れる中で、「料理や空間に自然に馴染むノンアルコール」の必要性を感じてきました。

グラスに注いだときの見え方や、料理との相性も含め、テーブル全体に自然に馴染むことを大切にしています。

■どんな一杯か

『NOAHL -ノアル-』は、食事とともに楽しめる味わいを目指して設計したノンアルコールテイストワインです。

料理を引き立てながら、主張しすぎないバランスを重視しました。

また、グラスに注いだときの見え方や、食卓に並んだときの自然な佇まいにも配慮しています。

レストラン、ホテル、ブライダル、会食、家庭の食卓まで。

さまざまな食事の場で自然に選ばれることを想定しています。

『NOAHL -ノアル-』は、外部パートナーとの協働により開発・製造を行っています。

サドヤでは、食事の場に寄り添う味わいや品質基準の監修を行っています。

■商品概要

商品名：NOAHL -ノアル-

商品カテゴリ：ノンアルコールテイストワイン

内容量：720ml

希望小売価格：1,800円（税抜）

商品詳細はこちら

▶︎ サドヤオンラインショップ

https://sadoya-wine.com/fs/sadoya/summer_catalog/noahl

■販売展開について

『NOAHL -ノアル-』は、飲食店・ホテル・ブライダル・小売店などへの展開を中心に販売を進めてまいります。

お取扱いをご希望の事業者様は、お問い合わせください。

▶︎公式サイト

https://sadoya.co.jp/winery/index.html

■今後の展開

今後は、飲食店・ホテル・ブライダル・小売店などへの提案を進めながら、さまざまな食事の場で自然に選ばれる存在を目指してまいります。

『NOAHL -ノアル-』を通じて、サドヤはこれからも、“人が集まる時間”そのものを提案していきます。

■会社概要

株式会社サドヤ

1917年創業。山梨県甲府市にて約700坪の地下セラーを有するワイナリーを運営。甲府駅北口エリアで、人が集う食事や祝宴の時間に寄り添っている。

住所：山梨県甲府市北口3-3-24

電話番号：055-251-3671

■販売場所

サドヤオンラインショップ、および取扱店にて販売しております。

公式サイト：https://sadoya.co.jp/winery/index.html

オンラインショップ：https://sadoya-wine.com/

■地下セラー見学ツアー

サドヤでは、約700坪に及ぶ地下セラーをご案内する見学ツアー（時間制・定員制・要予約）を実施しております。樽貯蔵庫、一升瓶貯蔵庫、貯蔵用タンク内部に設けた展示室など、サドヤの歴史をご紹介しております。ツアー最後には、その時期おすすめのワインorぶどう液(ジュース)を1杯お楽しみいただけます。

詳細・ご予約はこちら

https://sadoya.co.jp/winery/tour_info.html