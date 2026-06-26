サドヤが提案する、食事の中にある一杯。ノンアルコールテイストワイン『NOAHL -ノアル-』誕生
乾杯の席で、グラスの中身が少しだけ違う。
そんな場面は、いま多くの食事の時間で自然なものになっています。
『NOAHL -ノアル-』は、食事の時間に自然に馴染むことを目指した、サドヤのノンアルコールテイストワインです。
料理との相性や、グラスに注いだときの佇まいまで含め、乾杯から食中まで心地よく楽しめる一杯を目指しました。
1917年創業のサドヤは、山梨県甲府市でワインづくりを続けながら、食事や祝宴など、人が集う時間に向き合ってきました。
『NOAHL -ノアル-』は、そうした食事や祝宴の時間に向き合う中で生まれた商品です。
■食事の時間に自然に馴染む一杯を目指して
近年、ノンアルコールの選択肢は広がり、食事の場や結婚式、会食でも自然に選ばれるようになってきました。
一方で、同じテーブルに並ぶ飲み物は、まだ十分に整っているとは言えません。
食事の時間に自然に馴染み、料理とともに楽しめる一杯をつくりたい。
サドヤは、ワインだけでなく、レストランやブライダルなど“人が集まる時間”に向き合ってきたからこそ、単なる代替飲料ではなく、「その場に自然に置かれる一杯」を目指しました。
■この一杯が生まれた理由
サドヤは、ワインづくりを続ける中で、食事や祝宴の場に長く向き合ってきました。
甲府駅北口に広がるサドヤの敷地には、ワイナリーに加え、レストランや結婚式場など、人が集う空間があります。
そうした食事の時間に触れる中で、「料理や空間に自然に馴染むノンアルコール」の必要性を感じてきました。
グラスに注いだときの見え方や、料理との相性も含め、テーブル全体に自然に馴染むことを大切にしています。
■どんな一杯か
『NOAHL -ノアル-』は、食事とともに楽しめる味わいを目指して設計したノンアルコールテイストワインです。
料理を引き立てながら、主張しすぎないバランスを重視しました。
また、グラスに注いだときの見え方や、食卓に並んだときの自然な佇まいにも配慮しています。
レストラン、ホテル、ブライダル、会食、家庭の食卓まで。
さまざまな食事の場で自然に選ばれることを想定しています。
『NOAHL -ノアル-』は、外部パートナーとの協働により開発・製造を行っています。
サドヤでは、食事の場に寄り添う味わいや品質基準の監修を行っています。
■商品概要
商品名：NOAHL -ノアル-
商品カテゴリ：ノンアルコールテイストワイン
内容量：720ml
希望小売価格：1,800円（税抜）
商品詳細はこちら
▶︎ サドヤオンラインショップ
https://sadoya-wine.com/fs/sadoya/summer_catalog/noahl
■販売展開について
『NOAHL -ノアル-』は、飲食店・ホテル・ブライダル・小売店などへの展開を中心に販売を進めてまいります。
お取扱いをご希望の事業者様は、お問い合わせください。
▶︎公式サイト
https://sadoya.co.jp/winery/index.html
■今後の展開
今後は、飲食店・ホテル・ブライダル・小売店などへの提案を進めながら、さまざまな食事の場で自然に選ばれる存在を目指してまいります。
『NOAHL -ノアル-』を通じて、サドヤはこれからも、“人が集まる時間”そのものを提案していきます。
■会社概要
株式会社サドヤ
1917年創業。山梨県甲府市にて約700坪の地下セラーを有するワイナリーを運営。甲府駅北口エリアで、人が集う食事や祝宴の時間に寄り添っている。
住所：山梨県甲府市北口3-3-24
電話番号：055-251-3671
■販売場所
サドヤオンラインショップ、および取扱店にて販売しております。
公式サイト：https://sadoya.co.jp/winery/index.html
オンラインショップ：https://sadoya-wine.com/
■地下セラー見学ツアー
サドヤでは、約700坪に及ぶ地下セラーをご案内する見学ツアー（時間制・定員制・要予約）を実施しております。樽貯蔵庫、一升瓶貯蔵庫、貯蔵用タンク内部に設けた展示室など、サドヤの歴史をご紹介しております。ツアー最後には、その時期おすすめのワインorぶどう液(ジュース)を1杯お楽しみいただけます。
詳細・ご予約はこちら
https://sadoya.co.jp/winery/tour_info.html