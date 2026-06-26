株式会社MINORICA、沖縄科学技術大学院大学に本社オフィス移転

株式会社MINORICA

株式会社MINORICA（本社：沖縄県国頭郡、代表：平田裕也、以下「MINORICA」）は、事業拡大および組織体制の強化を背景として、本社オフィスを沖縄科学技術大学院大学（OIST）構内へ移転いたしました。

MINORICAは創業以来、植物強化技術の社会実装を通じて、稲作・果樹生産現場における生育課題解決に取り組んでまいりました。特に、農作物の高温障害対策・収量増大・高付加価値化といった領域において、現場ニーズに対応した技術開発を推進しております。

■ 移転の背景

MINORICAは、毎年多数のスタートアップ企業が世界中からエントリーするOISTのアクセラレーションプログラムにおいて、厳正な審査を経て、2026年度代表企業として採択されました。世界トップクラスの研究施設であるOISTに拠点を構えることで、人材・研究知見・事業機会との接点を一層強化し、事業成長および価値創出の加速を図ります。

【新本社オフィス所在地】

〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶 1919-1 OIST Innovation棟(https://maps.app.goo.gl/eE5ooQuHCEXYi8F2A)

■株式会社MINORICA 代表取締役 平田裕也のコメント

OIST Innovation棟内に設けられたスタートアップ企業向け研究開発スペース（提供：沖縄科学技術大学院大学）

私たちは、将来世代へ盤石な農業生産インフラを残していくため、植物強化技術の開発・社会実装に取り組んでおります。今回の移転を契機とし、弊社技術の導入エリアをさらに押し拡げ、国内外の農業現場へさらなる価値を還元してまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■株式会社MINORICA 会社概要

世界最先端の植物強化技術を駆使して、全国の農業生産者の課題解決に取り組む沖縄県OIST発ディープテックスタートアップ。「緑のインフラを作る」をミッションに掲げ、全国各地の穀物・野菜・フルーツの高温障害解決、収量増大、高付加価値化に挑戦。2025年、東大IPC 『1stRound 第12回』に採択。

■ お問い合わせ先

MINORICAでは現在、植物強化技術の実証導入に向けてご協力いただける事業者様・自治体様を広く募集しております。ご関心をお持ちの方は、公式ウェブサイト(https://minorica-agri.com/contact)よりお気軽にご連絡ください。