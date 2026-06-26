Carstay、男鹿半島の音楽フェス「OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15」公認車中泊スポット開設

Carstay株式会社

キャンピングカーと車中泊スポットのシェアリングサービス、車両製造・リノベーションなど国内最大級のバンライフ※のプラットフォーム事業を展開するCarstay（カーステイ）株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：宮下 晃樹（みやした こうき））は、秋田県・男鹿半島（おがはんとう）で開催される野外音楽フェス「OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15（男鹿フェス）」公認のCarstay車中泊ステーション「OGA-FES CAMP MARINA 波音VIPサイト by Carstay」を開設し、本日からCarstayで予約受付を開始しました。男鹿フェス公認の車中泊スポットの設置は今回が初めてです。開設期間はフェス前日の2026年7月23日（木）から、フェス終演翌日の27日（月）までの5日間で、利用料金は1台1泊5,000円、区画数は5台です。また、Carstayは男鹿フェス運営スタッフ向けの“動く事務局”として、キャンピングカー1台を提供します。

・予約詳細ウェブサイト： https://carstay.jp/ja/stations/tohoku/station/6a3cb0653107c361cad7e370/

Carstayは、今回の利用実績や利用者アンケートを分析し、2027年以降の区画数拡大や設備拡充、料金体系の最適化などを検討します。今後もキャンピングカーと車中泊スポットを活用した新たなフェス体験の創出を目指します。

男鹿フェスのCarstay車中泊ステーション「OGA-FES CAMP MARINA 波音VIPサイト by Carstay」

男鹿フェスは音楽の力で地域活性化を図ることを目的に、2007年に初めて開催されました。2026年で19年目を迎え、今年は野外開催15回目を記念して3日間開催されます。今年の出演者はORANGE RANGE、東京スカパラダイスオーケストラ、Dragon Ash、MONGOL800、ELLEGARDEN、マキシマム ザ ホルモンなど。

男鹿フェスには毎年約1万5千人が来場する一方、周辺の宿泊施設不足が課題となっています。

近年、地方で開催される大型音楽フェスでは、開催前から周辺ホテルや旅館が早期満室となり、宿泊料金も高騰する傾向があります。そのため、開催直前まで宿泊先やキャンプ場、車中泊スポットに関する問い合わせが相次いでいます。男鹿フェス周辺でも、宿泊施設不足に加え、「道の駅」などでの長時間駐車／車中泊や、ごみの放置などの課題が発生しています。この背景から、同フェス実行委員会は、運営管理するスペースの一部を公認車中泊エリアとして活用することを決定。Carstayの車中泊スポット運営プラットフォームを導入しました。

Carstayのプラットフォームでは、民家、宿泊や温浴施設、寺社、スーパーなど商業施設などの空き駐車場や有休スペースを、有料車中泊スポット「Carstayステーション」として登録・運営することができます。今回の男鹿フェスでも、Carstayのプラットフォーム・システムを活用することで、専用ページ作成から予約受付、決済管理までを一元的に行うことが可能となりました。

Carstayを利用することで、フェスなどのイベント主催者側だけでなく、会場周辺の事業者や住民も広く活用可能です。イベント開催時の宿泊需要に合わせ、近隣の宿泊施設や店舗、個人が持つ空きスペースをCarstayを通じて車中泊スポットへと転換することで、地域全体で新たな収益機会を創出することができます。同時に、イベント来場者にとっても宿泊先の選択肢が広がるという、地域一丸となった過密対策・経済活性化モデルを実現することができます。

・空き地や空き駐車場の車中泊スペースシェア登録はこちら：https://carstay.jp/ja/host

2025年に新潟県湯沢市で開催された「FUJI ROCK FESTIVAL '25」では、同イベント参加者200人以上が、Carstayを通じてキャンピングカー（約80台）を利用しました。宿泊施設が不足しやすい地方イベントでは、キャンピングカーと車中泊スポットの組み合わせが有効な宿泊手段として注目されています。

Carstayは今後も、キャンピングカーを“動くホテル”、キャンピングカーや車中泊スポットを“宿泊インフラ”として活用する取り組みを推進し、地方イベントへの参加促進と地域経済の活性化に貢献します。

＜＜ 「OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15」Carstay車中泊ステーション概要 ＞＞

◆ 車中泊スポット名称： OGA-FES CAMP MARINA 波音VIPサイト by Carstay

◆ 開設期間： 2026年7月23日（木）15:00～7月27日（月）10:00

・男鹿フェス開催日時： 7月24日（金）開演10:00～7月26日（日）終演21:00）

・1泊の予約から利用可能

◆ 開設場所： OGAマリンパーク（男鹿市船川港船川海岸通１）特設駐車場

・男鹿フェス会場（男鹿市船川港内特設ステージ）まで徒歩約20分

◆ 利用料金： 5,000円／1台／1泊

◆ 主な設備： トイレ（24時間オープン）、シャワー（有料。近隣に温浴施設あり）

◆ 区画サイズ： 全長5～6m×幅7～8m

◆ 予約ウェブサイト： https://carstay.jp/ja/stations/tohoku/station/6a3cb0653107c361cad7e370/

◆ 専用ウェブサイト： https://promo.carstay.jp/onrf

◆ その他関連サイト：

・男鹿フェス https://onrf.jp/

・キャンプサイト https://oga-fes-camp.stores.jp/

OGAマリンパーク内に今回の公認車中泊スポットを設置

※近年、日本でもキャンピングカーを家やオフィスとして活用し、暮らしながら旅をする拠点として利用する新しいライフスタイル「バンライフ」が広がりつつあります。キャンピングカーのようなモビリティを「動く拠点」として活用する考え方は、観光やイベントだけでなく、災害時の利用や地域活性化など様々な分野での可能性が広がっています。Carstayは、バンライフの普及を支えるプラットフォーム運営と車両製造の両面から、キャンピングカーを活用した新たな社会インフラの構築を目指しています。

Carstay株式会社について

Carstay株式会社は「誰もが好きな時に、好きな場所で、好きな人と過ごせる世界をつくる」というミッションを掲げ、キャンピングカーのレンタル・カーシェアと車中泊スポットのスペース・シェアリングサービス、車両製造など、国内最大級の車を通じた新しい旅と暮らしのライフスタイル「バンライフ」事業を展開する「MaaS（マース）（Mobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービス））」のスタートアップ企業です。2019年1月に車中泊スポットのスペースシェア、2020年6月にキャンピングカー、2024年12月にテントの貸出しが可能なアウトドアカーのカーシェア・サービス「Carstay（カーステイ）」を開始。全国各地に車中泊スポットは322箇所、キャンピングカーとアウトドア車両のカーシェアの登録車両は491台です。2022年10月には、車をキャンピングカー仕様に改造するためのDIYスペース、キャンピングカーの製造・改造・修理などを手掛ける「Mobi Lab（モビラボ）.」事業も開始しました。（https://carstay.jp/）