つきじ海賓　夏のフェアメニュー7月1日販売開始

株式会社テンポスホールディングス

株式会社サンライズサービス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：松村幾敏）が運営するつきじ海賓では7月1日より夏のフェアメニューを販売開始致します。今年は当社創業35周年を迎える節目の年でもあり、高騰の続くホタテを1貫に贅沢に2枚付してお届けします。

「祭（まつり）」は中トロ、真鯛、まぐろ、北海道産ホタテ2枚付、サーモン、生えび、根室産いか、かに、いくら、ねぎとろの10貫に厚焼玉子が入って1人前\2,700円（税込）北海道産ホタテと根室産のいかをセットにした「北海道2貫」は\880（税込）

※ホタテは充分な量をご用意しておりますが数に限りがございますので無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

創業35周年感謝祭

フェアの開始に伴い、期間中は全てのホタテは2枚付でご提供致します。この他にも35周年に渡り、地域のお客様に支えて頂いたことに感謝を込めて、2026年7月15日まで、どんぶりの大盛を35円、トッピングのネタを1.5倍増量といった限定セールをホームページ、アプリで開催、更にアプリでは2026年7月4日に感謝を込めてつきじ海賓の全商品35％引きとなるクーポン配布を実施予定としております。この他にも大好評頂いている半額セールやアプリ限定商品も多数掲載しておりますので、この機会に是非、つきじ海賓アプリをダウンロードしてお楽しみください。

【夏の盛り込み寿司「祭」（まつり）】

・1人前 2,700円

・2人前 5,400円

・3人前 8,100円

・4人前 10,800円

・5人前 13,500円

※価格は全て税込、

津田山店・古淵店では販売しておりません

▽店舗一覧・配達範囲確認

https://www.tsukiji-kaihin.com/shop/

配達範囲外の場合、お持ち帰りでも当商品を販売しております

▽アプリのダウンロードはこちらから

iPhoneの方(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%98%E6%B5%B7%E8%B3%93/id1573245490)

androidの方(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunrise_service.order_app&hl=ja)

■注意事項

※本商品は数量限定のため、無くなり次第終了となります

充分な量をご用意しておりますが、品切れの際はご容赦下さい

※フェアの内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※写真はイメージです。実際のお届けした商品とは容器等異なる場合がございます。

■株式会社サンライズサービス

1991年創業、最も古い宅配寿司チェーンの1つである「つきじ海賓」を、神奈川、東京、埼玉、静岡で約50店展開。つきじ海賓のほか、培った海鮮系食材や米のノウハウを活かした天丼、うな重、釜飯等のブランドも。

https://www.sunrise-service.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/tsukiji.kaihin/

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