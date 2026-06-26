夜の映画村が、まるごと夏祭り会場に。妖怪や東映キャラクターとの盆踊り。「太秦、夏の夜まつり UZUMASA BON DANCE FESTIVAL」開催

株式会社東映太秦映画村

太秦映画村（京都市右京区）は、リニューアルオープン後初となる夏イベントを7月18日（土）より開催いたします。

今年はテーマの異なる二部構成。期間中で異なる世界観が楽しめる、何度でも訪れたくなる夏まつりです。本イベントでは、昨秋も人気を博した「怪々YOKAI祭」の妖怪たちや、世代を超えて愛される東映キャラクターとの盆踊り、本物の舞妓の出演や縁日や限定グルメなど、映画村ならではの企画が勢ぞろい。江戸の街並み全体を夏祭りの舞台とし、いつもの盆踊りとはひと味違う、映画村でしか体験できない夏の夜をお楽しみいただけます。

イベントキービジュアル【京と踊る？妖怪と踊る？ 】

CITYPOPと盆踊りを融合させた音楽とともに楽しむ映画村ならではの盆踊り。第一部では、映画村にゆかりのあるゲストや東映キャラクターが登場し、第二部では妖怪たちと一緒に踊る盆踊りを開催します。

このほか、江戸の街並みに広がる縁日や、本イベント限定のフードやドリンクも登場し、夏の京都の夜を彩る多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。

さあ、あなたは、「京と踊る？妖怪と踊る？」

【盆踊りを彩る多彩なゲスト 】

映画村でも公開撮影を行った連続時代劇「心配無用ノ介 天下御免」のメインキャストが登場し、来場者とともに盆踊りを盛り上げます。さらに、「おジャ魔女どれみ」「仮面ライダー」「スーパー戦隊」「プリキュア」など、世代を超えて愛される東映キャラクターも登場し、映画村ならではの特別な盆踊りを展開します。また、京都五花街のひとつである宮川町のお茶屋「駒屋」から舞妓を迎え、本物の京都文化にも触れられるひとときをお届けします。

さらに、毎秋人気のイベント「怪々YOKAI祭」からは、夜行童子をはじめとする個性豊かな妖怪たちも登場。江戸の街並みを舞台に、妖怪と盆踊りが出会う、映画村ならではのちょっと不思議な夏の夜をお楽しみいただけます。

第一部 京と踊る？KYOTO BON DANCE NIGHT -京の夜あそび-

第一部：7/18(土)～20(月),7/25(土)～8/14(金) ※7/28(火)及び8/4(火)は休村日

【7/18、19、8/14】京都花街の名門「駒屋」舞妓・芸妓

京都五花街のひとつ、宮川町のお茶屋「駒屋」より舞妓が映画村に特別出演。

宮川町は、江戸時代から続く伝統ある花街として知られています。

京都・宮川町の舞妓による華やかな舞をお楽しみください。

(C)「心配無用ノ介 天下御免」製作委員会【7/25】心配無用ノ介と踊る「心配ナイト」

太秦映画村でも公開撮影を行った、映画『侍タイムスリッパー』スピンオフドラマ・連続時代劇 「心配無用ノ介 天下御免」よりメインキャストが特別参戦。

連続時代劇 「心配無用ノ介 天下御免」BS-TBSにて

7/16（木）スタート 毎週木曜よる11:00～11:30 （全6話）

※再放送 毎週土曜夕方5:00～5:30

【8/8】BON DANCE FESTIVAL with 北斗

俳優として舞台・映像作品に出演するほか、殺陣・日本舞踊・大阪弁方言指導など、和の身体表現や言葉の指導にも通じた表現者。

映画『国宝』には出演だけでなく、方言指導にも携わり作品内の人物表現や時代背景に説得力を持たせる役割を担う。

東映キャラクター祭り

(C)東映アニメーション【8/1】おジャ魔女どれみ 星見やぐら盆踊りカーニバル!!

1日限りのスペシャルイベントになります。

7/30にお誕生日を迎える主人公、春風どれみちゃんをお祝いして一緒に盆踊りを楽しむ特別イベント。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)石森プロ・東映【8/2、8/10、8/12】スーパー戦隊×仮面ライダー スーパーヒーロー 盆踊り2026

キッズデーとして特別な盆踊りを開催。

「スーパー戦隊」 「仮面ライダー」にちなんだ楽曲振付を取り入れた、家族で楽しめる特別イベント。

(C)ABC-A・東映アニメーション【8/11、8/13】名探偵プリキュア！ 星見やぐらプリキュア盆踊り！

キッズデーとして特別な盆踊りを開催。

「プリキュア」の楽曲振付を取り入れた、家族で楽しめる特別イベント。

第二部 妖怪と踊る？YOKAI BON DANCE NIGHT -妖怪たちの夜あそび-

第二部：8/15(土)～8/30(日) ※8/18(火)及び8/25(火)は休村日

百妖箱の監修・企画制作のもと、妖怪文化と盆踊りを融合した新たな夏イベントとして開催いたします。盆踊り、妖怪、江戸の街並み――日本らしい魅力が詰まった映画村ならではの夏まつりです。

夜の映画村を舞台に、妖怪たちと過ごすちょっと不思議な夏のひとときをお楽しみください。

第二部・妖怪と踊る？ YOKAI BON DANCE NIGHT -妖怪たちの夜あそび- イメージビジュアル妖怪藝術団体 百妖箱

2005年に開催された、京都の古い伝説である妖怪たちの大行列「百鬼夜行」を再現する仮装イベントをきっかけに結成された妖怪藝術団体。様々なジャンルのアーティストや学生で構成されている。「妖怪・アート・地域振興」をテーマにイベントの企画運営や作品制作を行っている。代表は妖怪文化研究家の河野隼也。

企画連携：α-STATION/エフエム京都

本イベントは、期間を通じてα-STATION FM京都が企画連携を行います。

この連携により、京都の老舗クラブ「CLUB METRO」の人気レギュラーパーティー「CLUB80's」がDJプレイ/リミックスを担当します。CLUB METROは1995年にオープンし、のべ180万人以上を動員した、京都を代表するクラブカルチャーの発信拠点です。

CITY POPと盆踊りを融合させた音楽により、映画村ならではの盆踊り空間を演出。洋楽から歌謡曲まで幅広い楽曲を取り入れ、世代や国境を越えて楽しめるイベントを目指します。

―太秦、夏の夜まつり― UZUMASA BON DANCE FESTIVAL

日程：2026年7月18日・19日・20日、7月25日～8月30日 ※期間中休村日あり

時間：17:00～21:00（盆踊りは19:00～20:00）

【第一部 京と踊る？ KYOTO BON DANCE NIGHT -京の夜あそび- 】

7/18(土)～20(月),7/25(土)～8/14(金) ※7/28(火)及び8/4(火)は休村日

【第二部 妖怪と踊る？ YOKAI BON DANCE NIGHT -妖怪たちの夜あそび- 】

8/15(土)～8/30(日) ※8/18(火)及び8/25(火)は休村日

場所：太秦映画村

料金：■ナイトタイム入村券（17:00～21:00）

大人（中学生以上）：2,000円／子ども（3歳～小学生）： 1,300円

■「太秦、夏の夜まつり UZUMASA BON DANCE FESTIVAL」プレミアムナイト入村券

17:00～入村可能なナイトタイム入村券と、

映画村内で使用できる施設利用券2,000円分（500円×4枚）、

イベント限定ステッカー付

大人（中学生以上）：4,000円／子ども（3歳～小学生）：3,300円

※7/17(金)21:30までの購入で、300円オフ

イベント特設サイト：https://eigamura.com/feature/bon-dance2026/

■「太秦映画村」施設詳細

施設名称： 太秦映画村

所在地： 京都市右京区太秦東蜂岡町10番地

営業時間： 10:00～21:00（一部エリアは18時まで）

定休日： 火曜日（3月、4月、11月、祝日は火曜日も営業）

ナビダイヤル：0570-064349

アクセス： ・嵐電「太秦広隆寺」駅より徒歩5分

・JR「花園」駅より徒歩13分

・地下鉄「太秦天神川」駅より徒歩14分

入村料： ■１DAY（10:00～21:00） 大人（中学生以上） 2,800円

子ども（３歳～小学生）1,600円

■ナイトタイム（17:00～21:00） 大人（中学生以上） 2,000円

子ども（３歳～小学生）1,300円

※ご来場日によって料金が異なる場合があります。

「太秦映画村」公式サイト：https://eigamura.com/

■太秦映画村フルリニューアルスケジュール

2026年3月28日(土) 第１期オープン

2027年春(予定) 第２期オープン

■新たに５つの飲食・物販店舗がオープン

■遊郭ゾーンオープン

2028年春（予定） 第３期オープン

■芝居小屋・中村座（仮称）オープン

※2028年以降に温浴施設を計画中