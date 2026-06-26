GOCA by Gardeが初のサテライト・ギャラリー「DASSAI gallery by GOCA」を開設 第一弾として現代アーティスト・門田光雅展を開催

株式会社GARDE

日本を代表する酒蔵ブランド「獺祭」の米国醸造拠点「獺祭ブルー酒蔵 / Dassai Blue Sake Brewery」内とニューヨークのチェルシーにギャラリーを構えるGOCA by Garde と協同で「DASSAI gallery by GOCA」を開設いたします。GOCA by Garde はインテリアデザイン、コンサルティング、コーディネーションのトータルサービスをグローバルに展開する株式会社GARDE（本社：東京都港区 代表取締役社長 室賢治）が運営するアートギャラリーです。

本ギャラリーは、会期ごとにアーティストが入れ替わる展覧会プログラムとして運営され、日本およびアジアの現代アーティストを継続的に紹介していく新たな文化発信拠点です。

記念すべき第一弾として、日本の現代アーティスト・門田光雅による展覧会を開催。2026年6月26日（金）にはオープニング・レセプションを実施いたします。

■日本企業同士の協業により、日本酒・アート・デザインを通じた文化発信拠点が誕生

ニューヨーク・チェルシー地区を拠点に、日本・アジアの現代アートを世界へ発信してきたGOCAと、日本を代表する酒蔵ブランド「獺祭」の米国醸造拠点である獺祭ブルー酒蔵が協業し、新たな文化発信拠点「DASSAI gallery by GOCA」を開設します。

獺祭ブルー酒蔵は、日本を代表するプレミアム日本酒ブランド「獺祭」が2023年にニューヨーク州ハイドパークに開設した米国醸造拠点です。「世界中で獺祭を楽しんでもらいたい」という理念のもと誕生し、日本の酒造りの伝統とアメリカのテロワールを融合させた酒造りを行っています。酒蔵内にはテイスティングルームや見学施設を備え、桜祭りや七夕イベントなどを通じて地域に日本文化を発信する拠点としても親しまれています。

また、獺祭ブルー酒蔵は建築やデザインにも強いこだわりを持ち、日本の伝統的な意匠と現代的なデザインを融合した空間づくりを実現しています。さらに、米国屈指の料理大学であるCulinary Institute of America（CIA）と連携し、日本酒や日本文化の普及活動にも取り組むなど、日本文化の発信拠点としての役割を担っています。

GOCA by Gardeは、GARDEが2025年にニューヨーク・チェルシー地区に開設した現代アートギャラリーです。世界有数のアートマーケットであるニューヨークを拠点に、日本およびアジアのアーティストを継続的に紹介し、その国際的な認知向上と市場拡大を支援してきました。

今回の協業は、アートを通じて日本・アジアの文化を世界へ発信するGOCAと、日本酒を通じて日本文化を世界へ届けてきた獺祭ブルーの理念が一致したことで実現しました。日本を出自としながら、あえてニューヨークという世界の舞台に挑戦の場を求める。自らの根を手放さず、現状に甘んじることなく、原点を超えていく。固有の感性を背負った日本の、そしてアジアの作家たちは、ニューヨークという文脈に置かれてこそ新たな輝きを放ちます。同じ志を抱く者たちが、同じ場所で創造的な取り組みを行います。

両者は、「アート」「食」「酒」という異なる領域から日本文化を発信してきた知見を掛け合わせることで、新たな文化交流の場を創出します。アートの中心地であるニューヨーク・チェルシーと、豊かな自然と文化が息づくハドソンバレー地域をつなぎながら、日本およびアジアのアーティストが世界と出会う機会の創出を目指します。

Dassai Blue Sake BreweryGOCA by Garde

■GOCA初のサテライト・ギャラリー「DASSAI gallery by GOCA」がニューヨーク州ハイドパークに開設

「DASSAI gallery by GOCA」は、GOCAにとって初となるサテライト・ギャラリーです。ニューヨーク・チェルシー地区の本拠地ギャラリーに加え、日本文化への関心が高いハドソンバレー地域にも新たな拠点を設けることで、日本およびアジアの現代アートをより幅広い層へ届けることを目指します。

本ギャラリーでは、会期ごとにアーティストが入れ替わるローテーション形式の展覧会プログラムを展開。日本・アジアの多様なアーティストを継続的に紹介し、文化交流と芸術支援の場として運営していきます。

GOCAでは、本拠地であるチェルシーのギャラリーに加え、本サテライト・ギャラリーを通じて、日本およびアジアのアーティストの海外展開をさらに推進してまいります。

■開設記念展として、現代アーティスト・門田光雅による展覧会を開催

開設記念となる第一弾の展覧会では、日本の現代アーティスト・門田光雅の作品を紹介します。

門田氏は、日本の自然観や多神教的世界観を背景に独自の抽象表現を展開してきたアーティストです。アクリルとカーボランダムを用いた重層的な絵画表現で知られ、日本の絵画的感性とニューヨーク抽象表現主義の系譜を接続する独自の作品世界を築いています。

2019年にはニューヨーク近代美術館（MoMA）のヤング・パトロン協議会との共催によりリンカーンセンターで個展を開催。近年は国内外で評価を高めており、2026年にはGOCAで個展を開催するなど、国際的な活動の幅を広げています。

「DASSAI gallery by GOCA」の第一弾企画となる本展では、日本の自然や精神性を根底に持ちながら国際的な評価を獲得してきた門田氏の作品を通じて、日本の現代アートの魅力を世界へ発信します。

『thesis』 2025

■DASSAI BLUE / 獺祭USA社長 山根

世界中の方に美味しいSAKEを届けたいと考える獺祭にとって、NY蔵は重要な場所です。

「何度も訪れたくなる場所」をつくりたいと考えていた私たちにとって、GOCAとの協業は大変意義深い取り組みです。DASSAIギャラリーを通じて、獺祭BLUEを飲みつつ日本やアジアのアーティストの作品に触れる、文化体験を楽しめる場を育てていきたいと考えています。

■GOCA by Garde CEO 兼 クリエイティブディレクター 岡田明憲

このたび、日本文化を世界へ発信するという共通の想いを持つ獺祭ブルーとのパートナーシップにより、GOCA初となるサテライト・ギャラリーを開設できることを大変嬉しく思います。

GOCAはこれまでニューヨーク・チェルシーを拠点に、日本およびアジアのアーティストを世界へ紹介し、その魅力や価値を発信してまいりました。本ギャラリーでは、会期ごとにアーティストが入れ替わる展覧会プログラムを通じて、より多くの方々に日本・アジアの現代アートに触れていただく機会を創出してまいります。

獺祭ブルー酒蔵という、日本文化への関心が集まる場所から発信することで、新たな文化交流が生まれ、日本・アジアのアーティストのさらなる活躍や国際的な認知向上につながることを期待しています。

■オープニングレセプション開催概要

名称 ：DASSAI gallery by GOCA オープニングレセプション

日時 ：2026年6月26日(金)17:00-20:00

会場 ：Dassai Blue Sake Brewery

住所 ：5 St Andrews Rd, Hyde Park, NY 12538

出展作家 ：門田光雅（Mitsumasa Kadota）

入場料 ：無料・一般公開

公式サイト：https://www.goca.gallery/

主催 ：獺祭ブルー酒蔵（Dassai Blue Sake Brewery）／GOCA (Gallery of Contemporary Art) by Garde

獺祭ブルー

日本を代表し、国際的にも高く評価される酒造のひとつである獺祭は、そのグローバルな展望を広げ、ニューヨーク州ハイドパークに獺祭ブルー酒蔵を設立しました。プレミアムなアーカンソー州産の米と、清冽なハドソンバレーの水から酒を醸しています。この一杯は、伝統と革新の双方を映し出すものです。日本の酒造りの伝統とアメリカのテロワールを掛け合わせ、世界に開かれながらも、ものづくりに深く根ざした酒を生み出しています。

GOCA by Garde

GARDEが手掛けるアートギャラリーであるGOCA by Gardeは、ニューヨーク・チェルシー地区に位置する日本およびアジアの現代アートに特化したギャラリー。絵画、彫刻、陶芸を通じて新進気鋭から著名なアーティストを紹介し、文化交流と対話を促進する場としての活用を目指しています。

チェルシー地区は、世界有数のアートとカルチャーの中心地として知られ、現在では約200のギャラリーが集まり、著名アーティストの展示から若手による実験的な作品まで、幅広いアートが展開されています。

そのようなチェルシーという舞台において、GARDEはこれまで築き上げてきた空間デザインのノウハウと、アーティストとのネットワークを最大限に活かし、アートを愛する人々が集い、交流する場を創出します。そして、GOCA by Gardeが生み出す新たなインスピレーションと可能性が、アートを通じて社会にポジティブな影響をもたらすことを期待しています。

門田光雅（Mitsumasa Kadota）

1980年、静岡県生まれ。2002年に東京造形大学美術学科絵画専攻を卒業し、現在は埼玉県を拠点に活動する画家。絵画の地と図への関心、伝統的なメディウムの限界への挑戦、色彩と筆致の関係の探求を通じて、絵画表現の新たな地平を追究している。2019年にはニューヨーク近代美術館(MoMA)のヤング・パトロン協議会との共催で、ニューヨーク・リンカーン・センターにて個展を開催。作品はセゾン現代美術館、ポーラ美術館、高橋龍太郎コレクションに収蔵されている。

GARDE（ギャルド）について

1985年創業のデザイン・コンサルティングファーム。世界のラグジュアリーショップ、ホテル、高級レジデンス、大型SC・百貨店、フードコートを含む飲食店、グローバル企業のオフィス、スポーツ・エンターテインメント複合施設など、多岐にわたる空間デザインを手がけている。事業の中核となる建築・環境デザインを担う「デザイン事業」に加え、不動産売買・仲介や新規事業企画開発、海外事業進出支援などを行う「コンサルティング事業」、さらに不動産コーディネーション、アート支援・販売、メタバースなどのデジタルソリューション開発、地方創生サービスを含む「コーディネーション事業」の3事業を柱に展開。近年では、ニューヨークおよび南青山にアートギャラリーを開業・運営。アートを起点とした価値創造や国際的な文化発信にも取り組み、空間デザインの枠を超えた事業領域を拡張している。「情緒的経営価値」の提供を掲げ、顧客企業の歴史や哲学、技術やビジョンを深く理解した上で、それらを統合し、卓越したデザインと機能性を兼ね備えた空間・体験へと昇華させている。東京本社のほか、ミラノ、パリ、香港、上海、シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ、ドバイ、ニューヨーク、ロサンゼルスなど世界各地に拠点を展開。

GARDE公式HP：https://www.garde-intl.com/

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